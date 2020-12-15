日本疫情592人重症創紀錄 東京78人寫5月後新高

圖為在日本東京街頭，民眾戴上口罩。美聯社

日本 境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 嚴峻，重症患者數累計至今共592人，創疫情爆發以來新高紀錄；東京 都重症患者數增至78人，創5月解除「緊急事態宣言」後新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增460起確診病例，改寫週二的新高紀錄；重症患者數達到78人，連續2天創下5月解除「緊急事態宣言」後的新高紀錄。

日本政府厚生勞動省表示，全國重症患者數較昨天增加4人，總數592人創新高紀錄。

神奈川縣今天新增226起確診病例，至今累計病例數1萬5396例，包括227起死亡病例。埼玉縣今天新增173起確診病例，至今累計病例數1萬712例。

大阪府今天新增306例確診病例，是本月第12天單日逾300例，至今累計病例數2萬5420例。相鄰大阪府的京都府今天新增71例確診病例，創史上第2高紀錄，至今累計病例數3378例；另新增1例死亡病例，累計43人病歿。

北海道今天新增104例確診病例，另新增11人病亡；北海道至今累計病例數1萬1564例，其中包括341人病故。

自行發布疫情警報的福岡縣，今天新增69例確診病例，至今累計病例數達到6749例。