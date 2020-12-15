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澳洲總理：中國禁澳煤炭若屬實 顯然違反WTO規範

中央社雪梨15日綜合外電報導
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。美聯社
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。美聯社

在傳出中國禁止輸入澳洲煤炭的消息後，澳洲今天譴責中國此舉明顯違反世界貿易組織（WTO）規範。兩國關係進一步緊張。

但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，北京尚未證實中國官媒的報導。相關報導指出，澳洲價值數以十億美元計的煤炭出口業，現遭中國非正式封殺。

根據法新社，中國國營民族主義小報「環球時報」13日指出，中國發電廠被指示改買國內煤炭，以及澳洲之外其他國家的煤炭。

莫里森表示：「若情況屬實，顯然就違反了WTO規範…還違反了我們彼此的自由貿易協定，所以我們希望實情並非如此。」

莫里森說：「我們正嘗試釐清。」不過，據傳兩國間已不存在部長級接觸。

路透社報導，莫里森還提到，中國若不再進口澳洲的高品質煤炭，將造成環境與彼此貿易關係的「雙輸」局面。

莫里森告訴媒體，跟澳洲煤炭相比，來自其他國家的煤炭排放量高出50%，會「對環境造成不良後果」。

中國外交部今天未證實也未否認這項禁令，而是指控澳洲政治人物假裝受害、接連含沙射影地控訴中國。

中國外交部發言人汪文斌回擊澳洲的批評，表示澳洲近幾年把貿易、投資、科技等議題政治化，同時違反市場原則和國際貿易規範。

澳洲與中國的關係正處於1989年六四事件以來的最低谷，北京對澳洲產品祭出多項經濟制裁措施。

雖然每項爭執都被冠以某技術性問題，但坎培拉（Canberra）當局相信，這些制裁是要報復澳洲在國內與亞太地區回擊中國影響力。

澳洲 中國 北京

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