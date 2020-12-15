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象牙海岸總統烏阿塔哈 爭議中宣誓就職

中央社約翰尼斯堡15日專電
象牙海岸總統烏阿塔哈(左)14日在爭議聲中宣誓就職。(美聯社)
象牙海岸總統烏阿塔哈(左)14日在爭議聲中宣誓就職。(美聯社)

西非象牙海岸10月底舉行總統大選，78歲的現任總統烏阿塔哈14日在爭議聲中宣誓就職，有13個非洲國家派員出席就職典禮，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）也出席。

烏阿塔哈（Alassane Ouattara）於10月31日大選中以94%的得票率獲勝連任，但遭到反對派指責不合法，認為烏阿塔哈違反憲法總統只能擔任兩任的規定。但烏阿塔哈堅持認為2016年通過的新憲法使他重新計算任期。反對黨揚言要另組「過渡政府」。

烏阿塔哈於2010年就任總統，並於2015年大選中以將近84%得票率獲得第二個5年任期。

2020年3月烏阿塔哈宣布不參選總統，推選總理柯利巴里（Amadou Gon Coulibaly）擔任候選人，不料柯利巴里卻於7月上旬過世。烏阿塔哈只好再推選國防部長巴卡尤克（Hamed Bakayoko）擔任候選人，但他因為涉嫌與毒品走私有關而宣布退出。最終烏阿塔哈宣布第3度披掛上陣參選總統。

此舉引發反對黨極度不滿、認為違憲，各地因此出現暴力示威活動。

半島電視台（Al Jazeera）14日引述烏阿塔哈說：「我要求所有政黨把握這個新機會，通過對話化解緊張局勢。」

報導說，有數名反對派領袖被捕，警方針對他們的煽動性行為提起法律訴訟。根據官方統計數字，自8月以來，大選前後的暴力事件已造成至少85人死亡。

這次暴動事件令民眾回憶起2010年大選後嚴重爭議所引發的可怕後果。政治僵局導致短暫內戰，大約有3000人於內戰中喪生、130萬人逃離家園。

象牙海岸面積約32萬平方公里，人口約2638萬，1960年7月脫離法國獨立，至今以法語為官方語言。曾經揚名國際的農產品咖啡與可可，近年來因市場競爭激烈價格有逐漸下滑趨勢。

咖啡 國防部 毒品

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