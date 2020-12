東奧聖火傳遞倒數100天 晴空塔展演光雕

東京奧運 因新冠疫情 延至明年舉行,距離聖火傳遞倒數100天,東京晴空塔今天展演如同聖火火炬的櫻花金光雕,象徵在嚴峻情況下散發出希望的光芒。聖火傳遞路線同步公布。

東京晴空塔今天傍晚5時半(美東時間凌晨3時半)起展演如同奧運聖火火炬般的光雕,櫻花金的顏色吸引許多民眾拍照。這是東京奧運暨帕運組織委員會獲得東奧贊助商之一東武塔晴空塔公司的協助,所做的宣傳活動。

Tokyo Skytree, the tallest tower in the world, was illuminated Tuesday in the pinkish gold hue of Tokyo's Olympic torch to mark the start of a 100-day tour of the Olympic flame https://t.co/C0LOdjycss pic.twitter.com/1ARLb46RcD