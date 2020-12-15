樂施會：疫情危機衝擊全球 約27億人未獲政府援助

慈善機構樂施會表示，約27億人在疫情期間未獲補助。圖為樂施會標誌。(路透)

慈善機構樂施會（Oxfam）今天表示，大約27億人在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 期間並未獲得政府援助，逾全球人口的1/3，富裕國家與貧窮國家之間落差懸殊。

路透社報導，總部設在肯亞首都奈洛比（Nairobi）的樂施會分析世界銀行（World Bank）的數據發現，為因應疫情對經濟的衝擊，36個富裕國家豪砸9.8兆美元 紓困；而59個低收入 國家僅撥出420億美元的援助。

研究也發現，富裕國家平均在每人身上花費695美元；而低收入國家與新興國家的人均金額則介於僅僅4美元至28美元之間。

此外，研究顯示，全球最富裕國家對開發中國家僅增加58億美元的援助。

研究人員表示，在疫情爆發之前，高達40億人缺乏社會保障，即國家資助的福利援助。同時，世界銀行估計，其中僅有13億人在疫情危機時獲得援助。

根據研究報告指出，許多開發中國家已有能力發動諸如糧食援助的非金融救援，但這在正式的社會保障計劃中往往是「不足夠的」。

另外，根據聯合國的報告顯示，在2021年，每33人中就將有1人需要人道救援，以滿足對糧食、用水與衛生的基本需求，比例相較今年驟升40%。