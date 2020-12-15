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當地示威影響安全 印加古城馬丘比丘再度關閉

中央社／利馬14日綜合外電報導
印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）。Getty Images
印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）。Getty Images

才重啟觀光6週的祕魯最重要旅遊景點印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）今天宣布關閉，當局官員表示，當地民眾不滿火車運輸服務而發起抗爭，基於安全考量決定暫停開放。

秘魯庫斯科市（Cusco）文化局發布聲明指出：「由於馬丘比丘地區宣布罷工，且為了維護遊客安全，馬丘比丘古城將從12月14日起關閉，直到情勢穩定。」庫斯科市是距離馬丘比丘最近的城市。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓這座古城關閉了將近8個月，而就在重啟觀光僅6週後，有關單位卻宣布這項令人意外的措施。

暫停開放預計將延續至馬丘比丘鎮和奧揚泰坦博鎮（Ollantaytambo）居民發動的抗爭落幕，他們不滿提供當地火車運輸服務的鐵路公司。

兩個城鎮的民眾要求，往返庫斯科市與馬丘比丘之間的火車班次要更頻繁且票價更便宜。火車是觀光客造訪這座古城的唯一交通工具，當地居民也廣泛搭乘。往返庫斯科市與馬丘比丘的路線由印加鐵路（Inca Rail）與秘魯鐵路（Peru Rail）兩間公司營運。

從9日展開的和平抗爭在週末升溫為抗議群眾占領鐵道，並引發警民衝突，示威群眾甚至揚言占據古城。

馬丘比丘在克丘亞語（Quechua）的意思是「古老的山」，它是印加帝國最不朽的傳奇。在西班牙人16世紀征服此地之前，印加帝國統治南美洲西部大片土地長達100年。

印加聚落廢墟被遺棄在荒煙蔓草中，直到1911年由美國探險家賓漢（Hiram Bingham）發現。馬丘比丘在1983年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

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