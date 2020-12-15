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因疫情失業或減工時 亞太薪貧族增至近億

中央社／曼谷15日專電

一份最新的調查報告顯示，2019冠狀病毒疾病疫情造成亞太地區流失8100萬個工作機會，亞太勞動貧困人口（每天生活費低於1.9美元）在2020年達到9400萬至9800萬。

國際勞工組織（ILO）今天發布「2020亞太地區就業和社會展望：度過危機朝向一個以人為本的工作未來」報告（Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the crisis towards a human-centred future of work）。

這份報告表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，2020年亞太地區失去8100萬個工作機會，且這場危機的影響深遠，數百萬勞工的工時減少、甚至無法工作。

報告指出，整體而言，和疫情前的狀況相比，亞太勞工工時在今年第二季減少15.2%，第三季減少10.7%，預估今年亞太地區失業率將在5.2%到5.7%之間。

國際勞工組織亞太區主任麻田千穗子表示，很少政府做足準備應對這波危機，社會安全網的低覆蓋率及國家機構有限的能力，難以幫助企業和勞工站穩腳步，這些弱點在疫情前就存在，疫情爆發後，更讓許多人處於經濟不安全的痛苦中。

此外，報告提到，亞太地區大多數國家女性工作時間和就業率的下降幅度都高於男性，女性比男性更可能因疫情而受害，青年（15到24歲）尤其受到工時減少和失業的影響。

由於有薪工時減少，所得中位數下降，2020年前三季亞太地區勞工所得預計下降10%，相當於損失3%的國內生產毛額（GDP），進而增加工作貧困階級的人數。

報告初步估計，2020年將新增2200萬至2500萬人陷入薪貧族（working poor），這將使亞太地區在職貧困的人口（每天生活費低於1.9美元）在2020年達到9400萬至9800萬。

根據這份報告，2019年亞太地區就業者共19億人，8700萬人失業，另外，非勞動力有13億人。

不過，這份報告的主要作者、國際勞工組織經濟學家艾爾德（Sara Elder）認為仍有正面發展，她說，政府為幫助企業留住勞動者所做的努力是有用的，能預防更大規模失業發生。

艾爾德說，有越來越多的證據顯示，社會安全和就業政策可以保障工作和所得，在促進以人為本的工作未來上，這場危機帶來了更長久且更多的投資。

勞工 疫情 就業

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