因疫情失業或減工時 亞太薪貧族增至近億

一份最新的調查報告顯示,2019冠狀病毒疾病疫情 造成亞太地區流失8100萬個工作機會,亞太勞動貧困人口(每天生活費低於1.9美元)在2020年達到9400萬至9800萬。

國際勞工 組織(ILO)今天發布「2020亞太地區就業 和社會展望:度過危機朝向一個以人為本的工作未來」報告(Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the crisis towards a human-centred future of work)。

這份報告表示,受2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)影響,2020年亞太地區失去8100萬個工作機會,且這場危機的影響深遠,數百萬勞工的工時減少、甚至無法工作。

報告指出,整體而言,和疫情前的狀況相比,亞太勞工工時在今年第二季減少15.2%,第三季減少10.7%,預估今年亞太地區失業率將在5.2%到5.7%之間。

國際勞工組織亞太區主任麻田千穗子表示,很少政府做足準備應對這波危機,社會安全網的低覆蓋率及國家機構有限的能力,難以幫助企業和勞工站穩腳步,這些弱點在疫情前就存在,疫情爆發後,更讓許多人處於經濟不安全的痛苦中。

此外,報告提到,亞太地區大多數國家女性工作時間和就業率的下降幅度都高於男性,女性比男性更可能因疫情而受害,青年(15到24歲)尤其受到工時減少和失業的影響。

由於有薪工時減少,所得中位數下降,2020年前三季亞太地區勞工所得預計下降10%,相當於損失3%的國內生產毛額(GDP),進而增加工作貧困階級的人數。

報告初步估計,2020年將新增2200萬至2500萬人陷入薪貧族(working poor),這將使亞太地區在職貧困的人口(每天生活費低於1.9美元)在2020年達到9400萬至9800萬。

根據這份報告,2019年亞太地區就業者共19億人,8700萬人失業,另外,非勞動力有13億人。

不過,這份報告的主要作者、國際勞工組織經濟學家艾爾德(Sara Elder)認為仍有正面發展,她說,政府為幫助企業留住勞動者所做的努力是有用的,能預防更大規模失業發生。

艾爾德說,有越來越多的證據顯示,社會安全和就業政策可以保障工作和所得,在促進以人為本的工作未來上,這場危機帶來了更長久且更多的投資。