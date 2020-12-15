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32年新低！今年250萬外國人訪韓 1988漢城奧運最低

編譯張佑生／即時報導
首爾觀光勝地明洞顯得冷清。歐新社
首爾觀光勝地明洞顯得冷清。歐新社

韓國國際廣播電台15日報導：預計今年前來韓國訪問的外國人將創1988年舉行漢城奧運會以後32年來的最低值，出境韓國公民也將創1998年韓國發生金融危機以後22年來的最低值。

據韓國文化體育觀光部和韓國觀光公社15日消息，今年1至10月訪韓的外國人為239萬5010人次，同比減少83.6%。訪韓人數減少是受新冠疫情全球大流行開始後各國封鎖邊境影響。

今年1月訪韓外國人為127.3萬人次，2月和3月分別減至68.5萬人次和8.3萬人次，7至10月每月為6萬多人次。今年全年訪韓外國人預計約為250萬人，這將是1988年漢城奧運會時期訪韓外國人達234萬0462人次以後的最低水平。

從今年1至10月訪韓外國人的國籍來看，中國人為66.9萬人次，同比減少86.6%。日本人為42.9萬人次，同比減少84.5%。美國人為19.5萬人次，同比減少77.9%。台灣人為16.6萬人次，同比減少84.4%。

與今年訪韓外國人劇減相同，出境韓國公民也大幅減少，預計將創22年來的最低值。今年1至10月出境韓國公民為412.4萬人次，同比減少83.0%。

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