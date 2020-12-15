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不顧警示翻圍欄拍照 澳洲女子墜崖慘死

編譯張君堯／即時報導
波羅卡瞭望台是相當熱門的打卡景點，Instagram上可以看到數十張在此打卡的照片。（取材自Instagram）
波羅卡瞭望台是相當熱門的打卡景點，Instagram上可以看到數十張在此打卡的照片。（取材自Instagram）

澳洲一名女子近日與家人到格蘭坪國家公園（Grampians National Park）遊玩，抵達園內著名的瞭望台時，她為拍出美照翻越安全圍欄，卻不慎滑倒從80公尺、約27層樓高的懸崖摔落慘死。

38歲女子蘿西（Rosy Loomba）12日與丈夫和兒子，前往澳洲維多利亞省格蘭坪國家公園遊玩，站上波羅卡瞭望台（Boroka Lookout），欣賞下方山脈和城鎮的景色。

為了取得拍照的最佳角度，蘿西不顧警告標示翻越安全圍欄，沒想到擺姿勢到一半時不小心滑倒，從80公尺高的懸崖跌落，同行家人就這樣目擊全程。

目擊者聽到蘿西的尖叫但無能為力，警察和緊急救援部門隨後花了六個小時才尋回屍體。

當地導遊伍德（Graham Wood）表示，事發當天瞭望台上有很多人，也有看到遊客爬上懸崖拍照，結果他才離開不到半小時，意外就發生了。伍德也指出遊客翻越圍欄拍照的情況一直在發生，並希望這起意外能嚇阻其他遊客，讓他們不再為拍照冒生命危險。

波羅卡瞭望台是相當熱門的景點，Instagram上可以看到數十張在此打卡的照片，人們將腳懸在懸崖邊，或在附近一塊狹窄的岩石上保持平衡，甚至有人拍攝自己在懸崖邊後空翻，相當驚險。

維多利亞省警察部長內維爾（Lisa Neville）則呼籲遊客停止為拍照做出危險行為，表示想在社群媒體上分享這種驚險照片的人都有可能丟掉小命，「沒有一張照片值得你用性命去換」。

警察 澳洲 社群媒體

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