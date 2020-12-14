維吾爾族要求調查中國種族滅絕 國際刑事法院駁回

荷蘭海牙國際刑事法院。（新華社資料照片）

國際刑事法院檢察官辦公室今天在報告中說，已駁回流亡維吾爾族人要求調查中國 據稱犯下種族滅絕與違反人道罪的請求。

法新社報導，維吾爾族人7月向國際刑事法院（International Criminal Court）呈交大量證據檔案，指控中國將100多萬名維吾爾族人等主要為穆斯林的少數民族監禁在再教育 營，並強制女性絕育。

不過，國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）辦公室表示，檢方無法採取行動，因為這些被控的行為是發生在中國領土境內，而中國沒有簽署國際刑事法院羅馬規約，並非國際刑事法院成員國。

班索達檢察官辦公室在年度報告中說：「關於（流亡維吾爾族人）指控的多數罪行，似乎沒有符合能讓國際刑事法院行使領域管轄權的前提。」

國際刑事法院的報告也說，現在也「沒有依據能調查」據稱將維吾爾族人從塔吉克共和國與柬埔寨強制遣返 至中國的事件。

維吾爾族人先前聲稱，即使據稱的遣返行為不是發生在中國領土境內，國際刑事法院也可以採取行動，因為這是發生在塔吉克與柬埔寨，而這兩個國家都是國際刑事法院的成員國。

國際刑事法院檢察官發出的報告說，維吾爾族人的律師現在要求國際刑事法院「根據新的事實或證據」重新考量此案。

中國已稱這些指控毫無根據，並說位於中國西北部新疆地區的設施是職業技能教育培訓中心，目的是要讓民眾擺脫恐怖主義。

國際刑事法院沒有義務審理向檢方提出的控訴，檢方可獨自決定將把哪些案件呈交給國際刑事法院法官。位於荷蘭海牙的國際刑事法院成立於2002年，專門審理有關種族滅絕、戰爭罪及違反人道罪的案件，為全球最惡劣罪行的受害者伸張正義。