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維吾爾族要求調查中國種族滅絕 國際刑事法院駁回

中央社／海牙14日電
荷蘭海牙國際刑事法院。（新華社資料照片）
荷蘭海牙國際刑事法院。（新華社資料照片）

國際刑事法院檢察官辦公室今天在報告中說，已駁回流亡維吾爾族人要求調查中國據稱犯下種族滅絕與違反人道罪的請求。

法新社報導，維吾爾族人7月向國際刑事法院（International Criminal Court）呈交大量證據檔案，指控中國將100多萬名維吾爾族人等主要為穆斯林的少數民族監禁在再教育營，並強制女性絕育。

不過，國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）辦公室表示，檢方無法採取行動，因為這些被控的行為是發生在中國領土境內，而中國沒有簽署國際刑事法院羅馬規約，並非國際刑事法院成員國。

班索達檢察官辦公室在年度報告中說：「關於（流亡維吾爾族人）指控的多數罪行，似乎沒有符合能讓國際刑事法院行使領域管轄權的前提。」

國際刑事法院的報告也說，現在也「沒有依據能調查」據稱將維吾爾族人從塔吉克共和國與柬埔寨強制遣返至中國的事件。

維吾爾族人先前聲稱，即使據稱的遣返行為不是發生在中國領土境內，國際刑事法院也可以採取行動，因為這是發生在塔吉克與柬埔寨，而這兩個國家都是國際刑事法院的成員國。

國際刑事法院檢察官發出的報告說，維吾爾族人的律師現在要求國際刑事法院「根據新的事實或證據」重新考量此案。

中國已稱這些指控毫無根據，並說位於中國西北部新疆地區的設施是職業技能教育培訓中心，目的是要讓民眾擺脫恐怖主義。

國際刑事法院沒有義務審理向檢方提出的控訴，檢方可獨自決定將把哪些案件呈交給國際刑事法院法官。位於荷蘭海牙的國際刑事法院成立於2002年，專門審理有關種族滅絕、戰爭罪及違反人道罪的案件，為全球最惡劣罪行的受害者伸張正義。

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