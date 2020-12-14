NHK民調 逾3成日本民眾認為東京奧運應停辦

NHK今天公布民調顯示，對於延期到明年舉行的東京奧運，認為「應該停辦」的民眾有32%，超過「應繼續舉辦」的27%，另有31%認為「應再延期」。(美聯社)

日本放送協會（NHK）今天公布民調 顯示，對於延期到明年舉行的東京奧運 與帕運，認為「應該停辦」的民眾有32%，超過「應繼續舉辦」的27%，另有31%認為「應再延期」。

NHK指出，今年10月民調也詢問了同樣的問題，當時有40%認為「應繼續舉辦」，高於「應該停辦」的23% ，另有25%認為「應再延期」。

對於前首相安倍晉三捲入的「賞櫻 會」前一晚的晚餐會經費爭議，民調顯示，對安倍的說法有2%「非常接受」、11%「某種程度上可以接受」，但有33%「不太能接受」、45%「完全無法接受」。

日本首相每年都會主辦賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士。日前安倍等人遭人告發，指出安倍後援會很有可能為支持者負擔晚餐會的部分費用，後援會的政治獻金收支報告書內卻沒記載晚餐會收支，涉違政治資金規正法及公職選舉法。

安倍過去在國會備詢及記者會上談到會費時說，收取5000日圓會費是由飯店方面決定，他自己的辦公室只是作為飯店與參加者間的契約仲介角色；辦公室職員在會場上收取全部金額後就交給飯店，「（後援會）既無收入也無支出，自然沒有（在收支報告書）登載義務」，否認後援會有為支持者負擔餐費。

NHK這次民調調查時間為12月11日到13日，採用隨機撥號抽樣方法（Random Digit Dialing, RDD）撥打市話或手機，針對18歲以上民眾進行調查，2164人中有1249人回答，回答率為58%。