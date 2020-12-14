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英衛生大臣：發現傳播更快變種病毒株 已通報WHO

中央社倫敦14日專電
英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock，圖）今天表示，在英格蘭南部發現比現行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播速度更快的新變種病毒株，已通報世界衛生組織（WHO）。美聯社
英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock，圖）今天表示，在英格蘭南部發現比現行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播速度更快的新變種病毒株，已通報世界衛生組織（WHO）。美聯社

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，在英格蘭南部發現比現行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播速度更快的新變種病毒株，已通報世界衛生組織（WHO）。

韓考克對下議院表示，科學家在英格蘭南部發現新變種病毒株，或許與當地的疫情傳播速度變快有關。

他表示：「我們辨認出一種新變種病毒株，可能與英格蘭東南部的疫情快速傳播有關。初步分析顯示，新變種病毒株的傳播速度比現行更快，目前已發現超過1000例，主要在英格蘭南部，出現在近60個不同地區，案例迅速增加。」

韓考克也表示，其他國家也發現相同病毒株，WHO已被告知。

但他表示，沒有跡象顯示新變種病毒株比原本的病毒株更加致命，也沒有跡象顯示新變種病毒株會使現有疫苗失效。

韓考克同時證實，由於疫情未見緩和，倫敦將在16 日凌晨起被畫入疫情警報系統最高等級的第3級。 艾塞克斯郡（Essex）和赫特福德郡（Hertfordshire）部分地區也將被畫為第3級。

英格蘭地區實施封城措施1個月，2日才剛解禁，重新實施3級疫情警報系統。疫情警報等級的畫分依據為各地區的確診數、傳染率，以及當地醫療體系目前的負擔程度。最嚴格的為第3級，全面禁止不同家戶在室內聚會。保齡球館、電影院等室內娛樂場所必須關閉。餐廳與酒吧僅能外帶或外送。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）先前表示，將倫敦畫為第3級，尤其在聖誕節之前的黃金周，將對餐飲、文化及部分零售業造成災難性後果。

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