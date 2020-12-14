印度防長：喜馬拉雅邊界遭無端侵略

印度國防部 長辛赫今天出席印度工商協會（FICCI）活動時，未點名下提到中華人民共和國在拉達克東部中印實際控制線「無端侵略」，導致中印7個月以上的僵局。

辛赫（Rajnath Singh）14日應邀在印度工商協會年度大會發表談話，印度新聞信託社（PTI）引述辛赫的談話時表示，在印度喜馬拉雅邊界的「無端侵略」提醒人們，世界正在發生變化，現有的協定將面臨挑戰。

雖然沒點名中國 ，辛赫說，這支武力不僅在喜馬拉雅邊境聲索主權，也在整個印度太平洋地區聲索主權。

辛赫說，在這種情況下，本區域與世界的未來有多麼不確定。

他又說，如大家所知，目前在拉達克東部中印實際控制線地區，有大量的武裝力量。

辛赫稱讚印度軍隊在與侵略的中國打交道時，尤其是在加萬谷（Galwan valley），展現「可作為典範的勇氣和非凡的毅力」，「他們以最大的勇氣與（中國）人民解放軍戰鬥，迫使他們回去」。

辛赫今天提到「無端侵略」，似乎與總理莫迪（Narendra Modi）的用詞不同。莫迪先前針對中印拉達克衝突時曾說沒有印度領土被「侵略」，國防部之後立刻把內容有「侵略」的聲明撤下，曾引起反對黨多次抨擊。

中印部隊5月初在拉達克東部對峙並出現45年來最嚴重的衝突，雙方6月15日更在加萬谷發生死傷衝突，造成印度20名軍人死亡，中國則傳有40多人死傷。

雙方雖經過8輪的軍事指揮官會議及多次外交管道會談，兩國的外交、國防部長也曾接觸，但都因為各自對所認知的中印實際控制線堅持立場，導致僵局持續到現在無法解決。