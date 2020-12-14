中日防長視訊會談 日本盼勿升高釣魚台緊張

日本防衛大臣岸信夫。（路透）

日本 防衛大臣岸信夫與中華人民共和國國防部長魏鳳和今天舉行視訊會談，岸信夫對於中國 軍方和公務船在釣魚台 海域的活動常態化一事表達強烈憂慮。

「產經新聞」報導，岸信夫與魏鳳和舉行視訊會談時談到釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的議題。岸信夫說：「在歷史上或國際法上毫無疑問地這是日本的領土，日本實質統治，本來就不存在主權問題。」

有關釣魚台列嶼，岸信夫要求中國要懂得自制，不要採取升高事態的行動。

這是岸信夫9月16日就任防衛大臣後首度與魏鳳和舉行個別會談。兩人也談到為避免日本自衛隊與中國軍方發生偶發性衝突的「海空聯絡機制」的議題，都同意國防當局之間應早日成立熱線。

報導說，有關中日國防當局之間成立熱線的問題，11月中國外交部長王毅訪日時表示中日兩國同意今年之內設立，但岸信夫與魏鳳和今天沒談到成立熱線的具體時間表，看來不會在今年內設立。

11月24日王毅與日本外相茂木敏充會談時，茂木就中國公務船在釣魚台海域尾隨日本漁船的行為向王毅提出抗議，要求中方克制。但王毅說，近日日方有一些「不明漁船」進入釣魚台海域，為了維護主權，中國公務船不得不做出正當反應。

對於王毅的說法，岸信夫今天表示，日本完全無法接受。