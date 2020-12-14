倫敦疫情恐進入最高等級 餐飲零售拉警報

英國疫情未見緩和，倫敦恐將在未來數天內調整為最高警報等級，圖為14日倫敦警察在反封城示威現場戒備。(美聯社)

聖誕節將至，但英國疫情 未見緩和，倫敦 恐將在未來數天內調整為最高警報等級，屆時所有餐廳服務將只能外帶與外送，才剛恢復營業的餐飲業恐將再次重傷。

英國廣播公司（BBC）報導，英國政府對於倫敦急遽攀升的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例數「深感憂心」。BBC報導，目前倫敦議員已聽取政府簡報，但尚未做出任何決定。

英國的英格蘭地區實施封城措施1個月，2日才剛解禁，重新實施3級疫情警報系統。

疫情警報等級畫分依據為各地區確診數、傳染率，及當地醫療體系負擔程度。倫敦目前為第2級，最嚴格為第3級，全面禁止不同家戶在室內聚會。保齡球館、電影院等室內娛樂場所須關閉。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）呼籲官員作出明智決定，不要損害英國首都經濟。他表示，若將倫敦畫為第3級，尤其在聖誕節之前的黃金周，將對餐飲、文化及部分零售業造成災難性後果。

倫敦部分地區過去1周確診數大幅攀升。至12月12日當週，最嚴重的黑弗靈（Havering）地區的感染率為每10萬人中有506人確診。

11月仍在封城時，倫敦的感染率在全英格蘭地區排倒數第3，每10萬人有187人確診。當時東北部的約克郡與亨柏（Yorkshire and Humber）感染率最高，每10萬人有443人。但現在兩地疫情出現變化，約克郡的感染率下降至每10萬人170人。