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疫情下 南韓人看這些書

編譯廖玉玲／綜合外電
一名婦女在首爾教保文庫書店翻閱書籍。此為2005年10月檔案照。 美聯社
一名婦女在首爾教保文庫書店翻閱書籍。此為2005年10月檔案照。 美聯社

韓國時報報導，新冠肺炎疫情讓人們窩在家的時間變長，許多人轉而沉浸閱讀世界，今年南韓書市的銷售趨勢也隨之出現一些改變。

從最暢銷的三本書可發現，今年南韓讀者最有興趣的主題是教育和投資，顯然是因為疫情導致未來的不確定性提高，人們試圖在如此艱困的時期中找出一條路。

南韓最大連鎖書店「教保文庫」（Kyobo Book Centre）點出今年暢銷書的五大主題：疫情、孤獨、無接觸、股市和教育。

網路書店Yes24則以五個標籤概述了今年的狀況：#WithCorona（與新冠病毒同行）、#Homeschooling（在家上課）、#AgeofInvestmentTechnique（投資技巧年代）、 #HybridCulture（混合文化）以及#MediaSeller（媒體賣家）。

另一家網路書店提供的關鍵字也大同小異：新冠病毒、現代書店、財富的技巧、家庭餐廳和螢幕賣家。

無庸置疑，新冠病毒是今年出版業的熱門主題，南韓傳統上每年都會有20本書與流行病有關，但今年激增至392本，橫跨的主題從經濟到科學和政治以及兒童，應有盡有。

而上述南韓三大書店今年最暢銷的書都是同一本：《擁有：感覺與致富的神秘藝術》（The Having: The Secret Art of Feeling and Growing Rich，暫譯），另外《金錢的本質》（The Nature of Money，暫譯）與《李約翰的致富習慣》（John Lee's Habits to Build Wealth，暫譯）也在年度暢銷書榜上名列前茅，都反映出大眾對經濟與財務穩定的興趣與渴望。

除此以外，居家避疫的讀者們也很青睞食譜與談居家裝潢的書籍，顯然大家也想利用這段只能宅在家的時間，培養其他的興趣與嗜好。

書店 南韓 疫情

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