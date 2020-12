疫情下 南韓人看這些書

一名婦女在首爾教保文庫書店翻閱書籍。此為2005年10月檔案照。 美聯社

韓國時報報導,新冠肺炎疫情 讓人們窩在家的時間變長,許多人轉而沉浸閱讀世界,今年南韓 書市的銷售趨勢也隨之出現一些改變。

從最暢銷的三本書可發現,今年南韓讀者最有興趣的主題是教育和投資,顯然是因為疫情導致未來的不確定性提高,人們試圖在如此艱困的時期中找出一條路。

南韓最大連鎖書店 「教保文庫」(Kyobo Book Centre)點出今年暢銷書的五大主題:疫情、孤獨、無接觸、股市和教育。

網路書店Yes24則以五個標籤概述了今年的狀況:#WithCorona(與新冠病毒同行)、#Homeschooling(在家上課)、#AgeofInvestmentTechnique(投資技巧年代)、 #HybridCulture(混合文化)以及#MediaSeller(媒體賣家)。

另一家網路書店提供的關鍵字也大同小異:新冠病毒、現代書店、財富的技巧、家庭餐廳和螢幕賣家。

無庸置疑,新冠病毒是今年出版業的熱門主題,南韓傳統上每年都會有20本書與流行病有關,但今年激增至392本,橫跨的主題從經濟到科學和政治以及兒童,應有盡有。

而上述南韓三大書店今年最暢銷的書都是同一本:《擁有:感覺與致富的神秘藝術》(The Having: The Secret Art of Feeling and Growing Rich,暫譯),另外《金錢的本質》(The Nature of Money,暫譯)與《李約翰的致富習慣》(John Lee's Habits to Build Wealth,暫譯)也在年度暢銷書榜上名列前茅,都反映出大眾對經濟與財務穩定的興趣與渴望。

除此以外,居家避疫的讀者們也很青睞食譜與談居家裝潢的書籍,顯然大家也想利用這段只能宅在家的時間,培養其他的興趣與嗜好。