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中國在緬甸邊境建「南方長城」 嚴防偷渡

中央社 / 台北14日電

中國政府今年初開始在雲南的中緬邊境地區，建造代號為「南方長城」的圍牆，嚴防民眾偷越國境。緬甸中文媒體則稱，這是為了打擊偷渡犯罪，並阻斷疫情移入。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，中國相繼傳出多起民眾偷渡到越南務工被捕的案件，原因是許多工廠因疫情停工以及外移到越南。中國今年為此在中越邊境修建鋼筋混凝土圍牆，防止國人偷渡。

繼中越邊境後，緬甸北部果敢族官方推特12日發文指出，中國政府為防止本國公民偷渡外逃緬甸，代號「南方長城」的緬中邊境隔斷一期工程全部完工，長度660公里，全部由帶刺的鐵網拉成。

文章並稱，二期工程將於明年底完工，屆時，緬中邊境2000多公里將全部隔斷。三期工程將於2022年10月完工，屆時重點偷渡路段將安裝高壓電網，所有地方將安裝天網監視系統以及紅外線報警系統。

自由亞洲電台14日報導引述關注中緬關係的學者司令指出，中國政府在中緬邊界線修建高牆，阻止境外COVID-19疫情移入中國不是此舉的主要原因。

他說：「中國修建這道牆，並不是一朝一夕而是通過非常嚴密的策劃完成的。因為過去，中越、中緬邊境很容易跨過去，所以兩國老百姓今天在中國，明天去越南，甚至當天往返。中國建這個牆另外一個目的就是防止中國老百姓外逃。」

報導並引述雲南邊民阿木在中國影音App「油管」發出一段影片稱，中國政府今年初就開始修建圍牆，把原來的簡易木頭圍牆換成金屬圍牆，他看到工人在維修監控設備。

阿木說，建圍牆是為防止緬甸人偷渡到中國來打工，也阻止COVID-19疫情流入中國。另一名到過緬甸的中國居民說，中國在邊境建圍牆之後，幾乎切斷了中緬兩國的民間交往，包括經濟援助，對走私和販毒的打擊力度非常強大。

包括「大緬甸」等多個緬甸中文自媒體也在微信發布照片稱，為了打擊偷渡等跨境犯罪，同時也為了切斷疫情的傳播途徑，中國在邊境的界碑沿線安裝了隔離欄。

此前多家陸媒報導，今年也發生多起民眾偷渡到緬甸的案件，絕大多數是被不法集團騙到當地從事網路電信詐騙、跨境賭博等違法工作，不然就是到中國人開設的賭場、KTV、飯店做服務生、清潔工之類的工作。

中國在中越、中緬邊境大興土木嚴防外逃，自由亞洲電台引述山西太原一名王姓學者說，東南亞是中國人外逃的管道。習近平上台後，不僅是國內的不讓出去，在國外的甚至還把你綁架回來。國內異議人士現在難以出去，對此深有體會。

中國 邊境 緬甸

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