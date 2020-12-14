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她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。孕婦哈蒂娜（Hartina）懷胎近9月，卻突然不舒服，前往附近社區醫院待產後仍無改善，便決定前往大型醫院治療，卻沒想到卻屢次遭醫院拒絕入院，直到找到第8間醫院時，卻為時已晚。

據《Tribun News》報導指出，家屬12日受訪時表示，原先前往社區醫療中心待產，隨後便想轉至大醫院治療時，卻遭到拒絕，先後轉往班坦醫院、哲內蓬托醫院、塔卡拉醫院，都未能獲准入院。

接著，當哈蒂娜前往巴吉拉布昂醫院時，卻被以「沒有事先接受新冠肺炎檢測」為由拒收。隨後轉往卡蒂尼醫院和阿南達醫院，卻因「加護病房床位不足」而未能入院。直到第八間醫院的「瓦西迪醫院」終於在晚間8時45分接受入院，但惋惜的是，當時哈蒂娜已出現抽蓄及高血壓的症狀，導致她在尚未進入產房時，就在8時58分宣告不治，肚中胎兒也不幸喪命。

對此，哈蒂娜的家屬在受訪時悲痛表示，他們遠從鄉村而來，就是希望她獲得更好的醫療照護。更痛批「如果換作是醫護人員的家屬遇到類似情況，還會發生這種事嗎？」目前，班坦醫院、哲內蓬托醫院的發言人都表示，他們從未接收哈蒂娜入院申請，系統沒出現她的資料；而其餘的五間醫院都未做出說明。

高血壓 檢測 印尼

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