緯創印度廠暴動數千iPhone被竊 損失逾5000萬美元

緯創資通有限公司。 （本報資料照片）

台灣緯創資通在印度 南部柯拉爾縣（Kalor）組裝iPhone 的廠房12日遇暴動被砸。印度媒體今天根據廠方報案與勞工部 門資料披露，損失達43.7億印度盧比（約5875萬美元）。

「印度時報」（The Times of India）報導，據廠方報案指出，損失主要為數千支iPhone被竊，據信是在暴動期間被偷，緯創的組裝線與工廠設備也遭破壞。卡納塔卡省（Karnataka）勞工廳長赫巴（Shivaram Hebbar）也譴責當天歷時2小時的暴動。

據當地政府的說法，資方與僱工間的爭執已持續3個月。赫巴表示，緯創（Wistron）與6家子公司簽約，在柯拉爾廠僱請8900人，除8900名僱工外，廠方還有1200名編制內員工。

工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）表示，暴動也許是因勞資雙方間溝通有誤所引發，「我們聽到的是公司有付錢給仲介，但仲介沒把錢發下去給雇員，這點已經確認」。赫巴則說，勞工廳已通知緯創3天內要把錢發下去。

不過緯創昨晚發出的正式聲明指出，意外事件是肇因於外界不明人士闖入、破壞，公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。