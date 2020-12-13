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「僵屍版」安潔莉娜裘莉 伊朗少女傳遭判刑10年

中央社安卡拉13日專電
被稱為「僵屍版」安潔莉娜裘莉的伊朗少女吉斯凡因為將自己僵屍模樣乾癟面容照片上傳社群媒體，據報遭判10年徒刑。 (圖／翻攝自吉斯凡Instagram)
被稱為「僵屍版」安潔莉娜裘莉的伊朗少女吉斯凡因為將自己僵屍模樣乾癟面容照片上傳社群媒體，據報遭判10年徒刑。 (圖／翻攝自吉斯凡Instagram)

被稱為「僵屍版」安潔莉娜裘莉伊朗少女吉斯凡因為將自己僵屍模樣乾癟面容照片上傳社群媒體，據報遭判10年徒刑。針對「腐化年輕人」等罪名認罪的她希望得到特赦。

19歲的吉斯凡（Fatemeh Khishvand）以塔芭爾（Sahar Tabar）名號行走Instagram，因上傳自己僵屍模樣照片而聲名大噪。

「以色列時報 」（The Times of Israel）報導，她對粉絲分享的大部分照片和影片都「修很大」，使照片中的自己很像好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。被稱為「僵屍版」安潔莉娜裘莉的吉斯凡，被捕前IG帳號最多的時候曾經有48萬6000名追隨者。

照片中的吉斯凡最大特色包括面容憔悴、噘著嘴、鼻頭尖尖朝上。有些照片中，她會在髮際披戴穆斯林希賈布（hijab）頭巾，有時候鼻梁貼上白色繃帶。

德黑蘭的伊斯蘭指導法院對吉斯凡提出褻瀆、煽動暴力、透過不當手段獲取收入、鼓勵腐化年輕人、對伊朗伊斯蘭共和國不敬等罪名後，她去年被捕。

英國「衛報」（The Guardian） 報導，吉斯凡今年春季表示自己感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而請求獲釋。她也曾請求安潔莉娜裘莉發起活動鼓吹將她釋放。吉斯凡說：「折磨女人在伊朗伊斯蘭共和國不是新鮮事，我們必須團結共抗這種性別隔離。」

吉斯凡表示，自己所遭指控已有兩項證明無罪，但是她希望獲得特赦，因此不願意就此多談。

伊朗國營電視台去年10月底曾播出她認罪畫面，表情帶有悔意為吉斯凡博得許多同情。報導形容她是「性格和精神狀態異常的病人」，想要從社群媒體上得到庸俗人氣。

吉斯凡有到精神病院就診紀錄，精神疾病患者遭判10年，這很說不過去。律師也曾以吉斯凡當時年紀輕而要求保釋。

據報導，吉斯凡曾接受50次整型手術，這引發許多社群媒體使用者表達憂心。但她告訴俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），那些照片是「修圖和化妝」的產物。

Instagram是在伊朗唯一能夠使用的主要社群媒體平台，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Telegram全部遭禁。

社群媒體 伊朗 裘莉

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