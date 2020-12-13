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英國脫歐歹戲拖棚 為何與歐盟喬這麼久？

李京倫
一面英國國旗13日在倫敦大笨鐘前飄揚。（法新社）
一面英國國旗13日在倫敦大笨鐘前飄揚。（法新社）

英國首相強生與歐盟執委會主席范德賴恩13日通電話後同意，推遲原定的13日最後談判期限，英國脫歐後的英歐貿易協議談判本周將繼續進行。先前雙方都宣稱達成協議希望不大，談判在最後期限破局前決定續談，顯示似乎出現進展，雙方仍有意在月底最後大限前努力，避免英國無協議脫歐的決裂局面。

強生與范德賴恩原本設定13日是談判期限，若貿易協議無望，就讓英國於明年1月1日無協議脫離歐盟。

兩人13日通話後，范德賴恩宣讀兩人的聯合聲明說：「雖然談了將近1年令人精疲力竭，雖然一再錯過談判期限，我們仍認為，在這時刻有必要加倍努力。我們已相應要求談判代表續談，看看能否在這最後階段達成協議。」談判將繼續在比利時布魯塞爾歐盟總部進行，聲明中並未提到談判期限。

歐洲理事會主席米歇爾說，樂見這個結果，「我們應盡可能談成協議」，不過，「我們要的是講求經濟公平競爭和良好治理的協議」。

再過不到3周，英國將完全脫離歐盟，不過，英國與歐盟還未就未來關係的許多重要面向達成共識。經過數月談判，雙方的歧見逐步減少到剩下3點：公平競爭規則、解決未來雙方爭端的機制和漁權問題。

英國花了3年多，才於今年1月31日脫離歐盟政治體系，但從2月1日到12月31日這段過渡期，英國仍是歐盟單一市場和關稅同盟成員國，也就是說，目前許多人幾乎感覺不到英國脫歐的影響，但從明年元旦起，不論英國與歐盟有無貿易協議，人員和貨物都無法在英國與歐盟之間自由流動。

英國政府曾坦承，若在沒有英歐貿易協議的情況下脫歐，可能會有許多貨物卡在英國港口進不來，部分產品暫時缺貨，常見食品價格上漲。英國許多出口產品會被課關稅，汽車稅率10%，羔羊肉則超過40%。不過，強生說，英國在這種情況下仍將「繁榮富強」。

歐盟擔心英國脫歐後會降低環保與勞動標準，並補貼英國產業，使英國成為歐盟旁邊規範寬鬆的競爭對手，所以歐盟要求英國保證「會與歐盟公平競爭」，才能進入歐盟市場。

英國政府則認為，歐盟想用自己的規範永久綁住英國，沒把英國當作獨立國家。這些歧見，成為阻礙協議的關卡。

英國 歐盟 脫歐

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