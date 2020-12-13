英國這麼久還沒脫歐 硬脫歐民眾生活會有這些改變

英國和歐盟若未談成協議，捕漁業者擔心，出口到歐盟的產品會因被課關稅而失去競爭力。美聯社檔案照

英國 與歐盟 的貿易談判歧見很多，明年1月1日，英國很可能在沒有英歐貿易協議的情況下，結束脫歐過渡期，正式脫離歐盟。BBC報導，沒有英歐貿易協議，會大幅改變英國人的生活。

若無貿易協議，英歐貿易關係只能依照世界貿易組織（WTO）條款，英國從歐盟進口和出口到歐盟的產品都會變貴。

歐盟會開始對英國進口產品徵收關稅 ，非農產品平均關稅稅率為2.8%，但汽車高達10%，乳製品超過35%，英國部分產業將受害。

部分從歐盟進口的產品也會因為英國開始課徵關稅而變貴，不過，從歐盟以外地區進口的部分產品，可能因為關稅降低而變便宜。

由於歐盟尚未接受英國的食品標準，英國出口的食品可能在歐盟邊界被擋下，導致延誤。

由於英國和歐盟之間的邊界檢查變多，可能造成貨車在邊界大排長龍。英國原本將從明年1月1日起，對歐盟進口產品執行完整檢查，後來決定延到明年7月1日，不過部分人士擔心，如果因為邊界檢查而延誤許久，歐盟貨車司機可能拒絕運貨到英國。

另外，英國部分連鎖超市指出，英國人能選擇的食品可能會變少，尤其是生鮮食品。超市可能會從歐盟以外的地方進口食品以彌補，但會使成本提高、售價變貴。

漁業也將受影響。英國和歐盟若未談成協議，歐盟漁船將不能進入英國水域，英國漁船也不能進入歐盟水域。如果英國和歐盟漁船繼續到習慣的漁場捕魚，可能爆發衝突。英國漁業還擔心，出口到歐盟的產品會因被課關稅而失去競爭力。

英國和歐盟在安全事務和資料共享方面的合作會變困難，使跨境調查更麻煩。明年1月起，英國將無法進入歐盟的指紋、犯罪紀錄和通緝犯資料庫。

英國金融業也會遇到問題。英國希望歐盟認可英國的金融業規範，如果歐盟不認可，英國公司就很難在歐盟營運。部分英國銀行已將人員和辦公室遷到歐盟國家。

從歐盟運到英國英吉利海峽港口的藥品，很可能被攔下檢查，保存期限較短的藥品可能因此過期。英國已有方案，確保新冠肺炎疫苗能及時運抵英國。