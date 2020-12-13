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影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

聯合新聞網 / 綜合報導
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死，但母親卻聲稱女兒是因為「夢遊」才被困在走廊上，最後警方依過失致死將母親逮捕，恐將面臨二年以下的有期徒刑。

根據《 每日郵報 》報導，近日在俄羅斯南部城鎮薩特卡（Satka），一名名叫安吉麗娜（Angelina）的3歲女嬰被發現凍死在家中的走廊上，當時室外溫度零下負15度，母親維特拉娜（Svetlana Kuleshova）早上起床時，發現安吉麗娜沒有躺在床上，於是就到處在家中尋找，最後才在屋外的走廊上看見安吉麗娜的屍體。

報導中也提到，事發的前一天晚上，全家都在幫剛滿一歲的女兒舉辦慶生派對，就在大家飲酒狂歡之際，安吉麗娜只因影響到大人們「喝酒」，母親就憤而將她趕出家門外。

維特拉娜回憶當晚稱，安吉麗娜早在午夜之前就睡著了，「她很容易夢遊，導致我們夫妻倆都要時時刻刻起床，當晚沒有人注意到她離開房間，直到隔天一早我們才在屋外的走廊上找到她」。

目前警方向維特拉娜提出了刑事訴訟，如果被定罪將面臨最高兩年的監禁，而為了保護小女兒，她已被社工人員帶走安置，以避免類似情形再度發生。

刑事訴訟 俄羅斯

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