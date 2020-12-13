泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國 王室近幾個月消息頻傳，精采程度堪比宮鬥劇「后宮甄嬛傳」。先是原本被廢的貴妃詩妮娜復位，之後又傳出詩妮娜私密照外流。如今卻有謠言稱，泰國國王瓦吉拉隆功有意將被廢出家的第三任妻子、提幫功王子生母西拉米復位。長年研究泰國王室的記者馬歇爾說，這類謠言近來甚囂塵上，但他尚無法確認謠言是否屬實。

馬歇爾在臉書 （Facebook）和推特 （Twitter）貼文寫道：「有傳聞稱，幾天後泰國王室將宣布國王瓦吉拉隆功第三任妻子西拉米復位，謠言近日甚囂塵上。但我尚無法確認這些謠言是否屬實。」

48歲的西拉米原本是瓦吉拉隆功的女侍官。她在2005年生下提幫功王子，並於同年和還是王儲的瓦吉拉隆功結婚，母以子貴成為太子妃。

然而，瓦吉拉隆功在2009年開私人派對時，西拉米上半身赤裸的影片遭外媒報導，因此形象重創。她在2014年和瓦吉拉隆功離婚，且被廢除所有頭銜。西拉米目前在廟裡修行，打掃種菜，形同被打入冷宮。