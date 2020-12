印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度 時報(Times of India)報導,台灣 科技巨人緯創資通設在印度納爾薩普爾(Narsapur)的iPhone 製造廠,12日驚傳工人因薪資問題群起暴動抗爭。

彭博資訊報導,緯創台北的代表表示,部分辦公室設備損毀,但主要的生產線和倉庫並未受損。

印度時報的報導指出,緯創納爾薩普爾廠近2,000名員工中,大多數人值完夜班後離開廠房後,開始大肆破壞公司的辦公設施、組裝機組,甚至試圖縱火燒車。當地警員已火速趕往現場。

報導內並附上一段員工拍攝的影片,顯示帶頭暴動者砸毀玻璃窗門、翻倒停放一旁的車輛,並且攻擊高階主管的辦公室。

消息人士向印度時報表示,員工鬧暴動的原因,是對薪資匯款入帳金額感到憤怒,因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。

其中一名員工說:「他們承諾給電機系畢業生2.1萬盧比的月薪,後來卻降到1.6萬盧比,近幾個月來再降到1.2萬盧比。非電機系畢業生月薪減為8,000盧比。薪資入帳金額一直降低,令人很氣憤。」

消息人士說,員工11日晚間開始討論薪資,有些人聲稱入帳金額甚至低到只有500盧比。群眾在忿忿不平,到值完夜班後演變成暴動。

緯創納爾薩普爾廠生產蘋果平價版智慧手機iPhoneSE、物聯網(IoT)產品,以及生技裝置。

