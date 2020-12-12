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印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

編譯湯淑君／綜合外電
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報（Times of India）報導，台灣科技巨人緯創資通設在印度納爾薩普爾（Narsapur）的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資問題群起暴動抗爭。

彭博資訊報導，緯創台北的代表表示，部分辦公室設備損毀，但主要的生產線和倉庫並未受損。

印度時報的報導指出，緯創納爾薩普爾廠近2,000名員工中，大多數人值完夜班後離開廠房後，開始大肆破壞公司的辦公設施、組裝機組，甚至試圖縱火燒車。當地警員已火速趕往現場。

報導內並附上一段員工拍攝的影片，顯示帶頭暴動者砸毀玻璃窗門、翻倒停放一旁的車輛，並且攻擊高階主管的辦公室。

消息人士向印度時報表示，員工鬧暴動的原因，是對薪資匯款入帳金額感到憤怒，因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。

其中一名員工說：「他們承諾給電機系畢業生2.1萬盧比的月薪，後來卻降到1.6萬盧比，近幾個月來再降到1.2萬盧比。非電機系畢業生月薪減為8,000盧比。薪資入帳金額一直降低，令人很氣憤。」

消息人士說，員工11日晚間開始討論薪資，有些人聲稱入帳金額甚至低到只有500盧比。群眾在忿忿不平，到值完夜班後演變成暴動。

緯創納爾薩普爾廠生產蘋果平價版智慧手機iPhoneSE、物聯網（IoT）產品，以及生技裝置。

印度 iPhone 台灣

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