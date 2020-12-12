疫情衝擊創意求變 新加坡夜店變身飛輪教室

在疫情衝擊下，一家位於新加坡克拉碼頭的夜店發揮創意，將原本的舞池空間改造成飛輪教室。中央社

受到疫情 影響，新加坡 夜店、酒吧及卡拉OK等場所營業仍受限制。為了求生存，有業者轉型為餐廳或表演空間，也有業者發揮創意，將原有空間改造成飛輪教室及主題電影院 。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）自年初以來肆虐全球，新加坡為防疫所需，從3月底開始關閉酒吧、夜店、電影院與卡拉OK等娛樂場。歷經數月的抗疫努力，在新加坡疫情穩定後，當局已逐步開放觀眾到電影院觀賞電影；少數參與政府小型試行計畫的酒吧近期獲准營業，但仍須嚴守相關安全措施。

在疫情衝擊下，新加坡夜店業者為了生存紛紛尋找其他出路，有的將夜店轉型成餐廳或表演空間，也有業者將原本的舞池空間改造成飛輪教室及主題電影院。

一家位於新加坡夜生活地標克拉碼頭（Clarke Quay）的當地知名夜店，在防疫措施限制下，以往的舞池如今變身成飛輪教室，搭配夜店風音樂及燈光效果，可謂時下最夯的健身課。

業者接受中央社專訪時表示，過去新加坡實施防疫「阻斷措施」期間，透過線上直播活動與消費者保持互動，包括DJ秀、調酒示範教學、健身課等。阻斷措施結束後，也陸續推出餐廳、飛輪課、主題電影院等創意作法。

談及與健身業者合作打造「夜店風」飛輪教室，這名業者指出，不僅夜生活產業飽受疫情衝擊，健身產業同樣也受到很大的影響。例如原本可容納30人的健身教室，現在受到防疫措施影響及空間限制，只能容納10至15人。

「我們的空間很大」，這名夜店業者說，店內空間可擺放50台飛輪器材，加上店內原本的音樂及燈光效果，提供消費者特別的飛輪體驗。

記者實地走訪後發現，儘管是平日午後，「夜店風」飛輪教室也幾乎是客滿的狀態。一名民眾受訪時表示，飛輪課有助加強她的心肺耐力，課堂上也常聽到過去未曾聽過的音樂，她很喜歡。

白天的飛輪課結束後，店內員工就會將腳踏車移走，搬進沙發及桌子，舞池瞬間變成「電影俱樂部」（Cinema Club）。業者說，店裡本來就有大螢幕，再加上不同主題布置、播放切合主題的電影，搭配食物、飲品，打造與一般電影院不同的主題電影院。

在防疫限制下，主題電影院最多同時可容納50名消費者。民眾Cindy受訪時表示，她在臉書看到「電影俱樂部」的廣告，覺得夜店變身電影院的做法很有趣，因此來體驗看看。

疫情改變了夜店經營型態，業者透露，未來即便疫情退去，仍會持續經營線上活動，藉由社群媒體與消費者保持互動；另外，也會思考如何與其他夥伴合作，善用店內空間。