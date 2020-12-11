諾貝爾和平獎得主：飢餓問題比新冠肺炎嚴重

聯合國世界糧食計劃署今天因防疫所需而在線上受頒諾貝爾 和平獎時警告，世上恐出現比2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）更嚴重的「飢餓大流行病」。

法新社報導，世界糧食計劃署（World Food Programme ）署長畢斯利（David Beasley）說：「由於戰爭頻仍、氣候變遷、飢餓被當成政治和軍事工具，同時全球公衛大流行病又使得這種種問題急速惡化，現已有2億7000萬人正走向饑餓。」

畢斯利在世界糧食計劃署羅馬總部內，拿下口罩發表感言表示：「若未解決他們的需求，將形成飢餓大流行病，使得COVID-19疫情 的衝擊顯得微不足道。」

世界糧食計劃署成立於1961年，每年提供糧食給全球數千萬人，2019年這個數字是9700萬人。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）10月9日宣布和平獎得主時表示，世界糧食計畫署因致力防止飢餓被用做戰爭或衝突的武器，而獲得和平獎。

賴斯-安德森在挪威諾貝爾協會（Nobel Institute ）發表演說表示，隨著民族主義趨勢在全球蔓延，世界糧食計劃署「代表的是當今世界迫切需要的那種國際合作和承諾」。

COVID-19疫情迫使諾貝爾官方將傳統的頒獎典禮簡化到極限，無論在頒發和平獎的挪威奧斯陸或頒發醫學、物理、化學、文學和經濟獎的瑞典 斯德哥爾摩，都是如此。

今年由於疫情，儀式上看不到豪華的晚宴和金光閃閃的貴客和王室成員，取而代之的是多半在線上進行的簡約活動。

在此特殊情況下，今年諾貝爾和平獎金牌和證書已經以外交郵袋的方式寄到羅馬。