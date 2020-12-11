我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

白宮已成病毒窟！川普搬出後 拜登要「徹底消毒」

諾貝爾和平獎得主：飢餓問題比新冠肺炎嚴重

中央社／奧斯陸10日綜合外電報導

聯合國世界糧食計劃署今天因防疫所需而在線上受頒諾貝爾和平獎時警告，世上恐出現比2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）更嚴重的「飢餓大流行病」。

法新社報導，世界糧食計劃署（World Food Programme ）署長畢斯利（David Beasley）說：「由於戰爭頻仍、氣候變遷、飢餓被當成政治和軍事工具，同時全球公衛大流行病又使得這種種問題急速惡化，現已有2億7000萬人正走向饑餓。」

畢斯利在世界糧食計劃署羅馬總部內，拿下口罩發表感言表示：「若未解決他們的需求，將形成飢餓大流行病，使得COVID-19疫情的衝擊顯得微不足道。」

世界糧食計劃署成立於1961年，每年提供糧食給全球數千萬人，2019年這個數字是9700萬人。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）10月9日宣布和平獎得主時表示，世界糧食計畫署因致力防止飢餓被用做戰爭或衝突的武器，而獲得和平獎。

賴斯-安德森在挪威諾貝爾協會（Nobel Institute ）發表演說表示，隨著民族主義趨勢在全球蔓延，世界糧食計劃署「代表的是當今世界迫切需要的那種國際合作和承諾」。

COVID-19疫情迫使諾貝爾官方將傳統的頒獎典禮簡化到極限，無論在頒發和平獎的挪威奧斯陸或頒發醫學、物理、化學、文學和經濟獎的瑞典斯德哥爾摩，都是如此。

今年由於疫情，儀式上看不到豪華的晚宴和金光閃閃的貴客和王室成員，取而代之的是多半在線上進行的簡約活動。

在此特殊情況下，今年諾貝爾和平獎金牌和證書已經以外交郵袋的方式寄到羅馬。

諾貝爾 疫情 瑞典

上一則

疫情嚴峻也要洗三溫暖 日本推「單人三溫暖」搶客

下一則

單日染疫、病故雙創高！德官員：必須立刻實施嚴格封鎖

延伸閱讀

川普改組國防政策委員會棄建制派 季辛吉被請走

川普改組國防政策委員會棄建制派 季辛吉被請走
3月才染疫 英相接觸確診議員…自主隔離

3月才染疫 英相接觸確診議員…自主隔離
英相強生接觸確診者 居家隔離10天

英相強生接觸確診者 居家隔離10天
威州非裔警射殺3人 3案皆獲判無罪

威州非裔警射殺3人 3案皆獲判無罪

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕