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為錢惡整女友致凍死還施暴！俄渣男實況主下場曝光

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯YouTuber列舍特尼科夫（圖右）2日為了獲得粉絲打賞，竟將懷孕女友格里戈耶娃（圖左）反鎖在攝氏零下幾度的室外，釀成一屍兩命的慘劇。翻攝自YouTube
俄羅斯YouTuber列舍特尼科夫（圖右）2日為了獲得粉絲打賞，竟將懷孕女友格里戈耶娃（圖左）反鎖在攝氏零下幾度的室外，釀成一屍兩命的慘劇。翻攝自YouTube

俄羅斯YouTuber列舍特尼科夫（Stas Reshetnikov）2日為了獲得粉絲打賞，竟將懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下溫度的室外，釀成一屍兩命的慘劇引發軒然大波。如今他的下場曝光，將面臨15年的刑期。

除了惡作劇害女友凍死，如今目擊者和法醫更指出，在事發直播影片的早些時候，列舍特尼科夫還對女友施暴，格里戈耶娃的頭和臉都受到毆打，造成多處瘀傷。

一位觀眾更指證，列舍特尼科夫施暴後在女友身上倒水，隨後就將僅穿內衣褲的格里戈耶娃反鎖在陽台，期間格里戈耶娃曾試圖用外套取暖，但列舍特尼科夫不只狠心搶走衣物，還跟女友說她需要「清醒一下」。

格里戈耶娃就這樣待在莫斯科的嚴寒中長達15分鐘，等到列舍特尼科夫開門後才發現她已因低溫症失去意識，醫護人員和警察抵達後宣布她當場死亡。據悉格里戈耶娃身亡後直播還持續了兩個小時，期間列舍特尼科夫還獲得觀眾打賞。

俄羅斯調查委員會隨後正式拘留列舍特尼科夫，並針對嚴重人身傷害導致死亡展開調查，列舍特尼科夫面臨長達15年的刑期。

意外發生後，YouTube譴責了這段影片，並在聲明中表示：「得知這一悲慘事件，我們感到震驚」，並強調這類內容在YouTube上是「不可接受的」，列舍特尼科夫的頻道也被關閉。

除了意外導致女友凍死外，如今目擊者和法醫更指出，在事發直播早些時候，列舍特尼科夫...
除了意外導致女友凍死外，如今目擊者和法醫更指出，在事發直播早些時候，列舍特尼科夫還對女友施暴。取材自每日郵報
俄羅斯調查委員會隨後正式拘留列舍特尼科夫，並針對嚴重人身傷害導致死亡展開調查，列...
俄羅斯調查委員會隨後正式拘留列舍特尼科夫，並針對嚴重人身傷害導致死亡展開調查，列舍特尼科夫面臨長達15年的刑期。IC Russia

YouTube 俄羅斯 警察

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