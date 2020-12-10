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德國單日確診再創新高 柏林聖誕節前擴大「封城」

中新社／柏林12月10日電　
德國單日確診再創新高，柏林宣布聖誕節前擴大「封城」。圖為柏林市區。(歐新社)
德國單日確診再創新高，柏林宣布聖誕節前擴大「封城」。圖為柏林市區。(歐新社)

德國疾控部門10日公布的單日新增確診感染新冠病毒人數再創新高，達2萬3679。德疾控部門負責人警告稱，疫情可能會迅速惡化，確診數恐將出現指數級增長。柏林市長米勒當天宣佈，將在聖誕節前加碼「封城」力度，關閉除食品生鮮以外的所有商舖。

德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所當天公布了這一數字。德國此前單日確診人數最高值出現在11月20日，為2萬3648。儘管已從11月2日起實施第二輪「部分封城」措施至今，但與法國等歐洲鄰國相比，德國疫情未出現趨勢性轉變。

德國「時代在線」實時數據顯示，截至當地時間10日18時許，德國累計確診125萬6051人、治癒92萬1843人、死亡2萬0877人。

羅伯特·科赫研究所所長威勒當天在記者會上表示，當前新增確診人數再度昇高的情況令人不安。他指出，德國國內疫情從上周以來趨於惡化，接下來疫情可能會迅速惡化，確診數恐將出現指數級增長。他呼籲人們盡一切可能避免出現這一局面。　

作為德國疫情最嚴重的大城市之一，柏林市長米勒當天宣布，計畫在聖誕節前升級當前的「封城」力度，具體措施包括關閉除出售食品生鮮的超市以外所有商舖，同時將中小學聖誕假期延長至明年1月10日。

米勒說，尚無法明確上述措施將從本月23日或20日起實施，因為還需要與勃蘭登堡州協調一致。該州毗鄰柏林，每天與柏林之間有大量通勤人群。　

在柏林之前，已有薩克森和巴伐利亞等州宣布將升級「封城」力度。德國「明鏡在線」當天披露，德國總理默克爾預計將於本周日（12月13日）與各州州長舉行會談，以求就升級全國「封城」力度事宜達成一致。

德國單日確診再創新高，柏林宣布聖誕節前擴大「封城」。圖為柏林市區。(路透)
德國單日確診再創新高，柏林宣布聖誕節前擴大「封城」。圖為柏林市區。(路透)

德國 疫情 封城

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