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號稱「效力86%」阿聯酋批准中國疫苗

編譯盧炯燊／綜合9日電
阿拉伯聯合大公國批准使用中國產疫苗，稱效力達86%。(Getty Images)
阿拉伯聯合大公國批准使用中國產疫苗，稱效力達86%。(Getty Images)

阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)9日成為第一個正式批准使用中國新冠病毒疫苗的政府， 表示初步數據顯示其有效率達86%；大公國此舉將使中國疫苗能獲進一步廣泛應用。

不過，由於阿聯酋衛生部的宣布沒有提供其他細節，不少西方專家不清楚是如何得出這個結論。

中國官方以及研發這種疫苗的國藥集團(Sinopharm)，對阿聯酋的宣布仍保持緘默。

紐約時報報導，阿聯酋衛生部批准使用的宣布，無疑是中國疫苗能有力遏止新冠疫情的官方指標；若還有其他地方也顯示出同樣數據的話，對於那些無法購買美國價格高昂疫苗，又或無法運送分發的發展中國家而言，中國疫苗將等於提供一條生命線。

目前有十個國家正測試國藥集團研發的兩種疫苗，其中包括巴林、約旦、秘魯和阿根廷等國。

阿聯酋表示，已審查國藥集團最後一期臨床試驗數據的中期分析，表明中國疫苗的有效率為86％%，遠超許多政府設定的50%門檻；美國輝瑞(Pfizer)及莫德納( Moderna)均超過90%的有效率。

中國疫苗專家認為，這款疫苗可能很快就會在中國上市，估計在未來一、兩個星期會有宣布；此外，這款疫苗將會實現中國國家主席習近平的承諾，成為全球的公共利益。

香港大學病毒學家金冬雁表示，疫苗生產商需要提高透明度。紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)免疫專家克拉默(Florian Krammer)則認為，國藥集團開發的疫苗，優勢在於很少不良反應，他對該疫苗的初步結果表示有信心。

全球共有九種疫苗正處於最後階段的臨床試驗，除輝瑞及莫德納率先獲緊急使用外，其中有四種來自中國。

國藥集團自7月以來一直在阿聯酋試驗；該公司董事長當時表示，目標是在大約三個月內完成試驗。

疫苗 中國 紐約時報

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