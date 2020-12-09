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JK羅琳筆下奇獸 現身倫敦自然史博物館

中央社倫敦9日綜合外電報導
英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）重新開放，打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。(美聯社)
英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）重新開放，打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。(美聯社)

英國倫敦自然史博物館今天起除了展出獨角獸等大家耳熟能詳的神話動物外，民眾還能看到「哈利波特」系列小說作者JK羅琳著作「怪獸與牠們的產地」中的玻璃獸和幻影猿。

受疫情影響而關閉好幾個月的自然史博物館（Natural History Museum）重新開放，並與英國廣播公司（BBC）和華納兄弟公司（Warner Bros）攜手打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。

自然史博物館誓言要讓看展民眾一頭栽入「哈利波特」（Harry Potter）書迷所熟悉的魔法世界中，因此向神奇動物學領域的權威、奇獸飼育學家紐特．斯卡曼德（Newt Scamander）請教。

2001年出版的「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts）小說被改編成電影，由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演男主角紐特．斯卡曼德，而他在電影中穿的戲服也有展出。展期從12月9日開始，於明年8月結束。

自然史博物館文物保護主管柯尼希（Lorraine Cornish）表示，策展人研究JK羅琳（J.K. Rowling）創造的奇獸特色，並與他們自己的收藏品做比較。再從一長串的清單中，精挑細選出100多個標本展出。

展覽的第一個部分包含玻璃獸、兩腳蛇和幻影猿等書中提到的奇獸，另外還有噴火龍、獨角獸和美人魚。玻璃獸有著鴨嘴獸的外型，對於閃閃發光的東西愛不釋手。

兩腳蛇是一種長著羽毛和翅膀、有兩條腿的蛇形生物；幻影猿則是性情溫和的草食性動物，具有隱形的能力，並且能夠預測未來。

柯尼希說：「我認為這真的可以讓觀眾更加了解神奇的大自然世界。」

自然史博物館讓看展民眾一頭栽入「哈利波特」（Harry Potter）書迷所熟悉...
自然史博物館讓看展民眾一頭栽入「哈利波特」（Harry Potter）書迷所熟悉的魔法世界中。(美聯社)
英國倫敦自然史博物館重新開放，打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantasti...
英國倫敦自然史博物館重新開放，打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。(美聯社)

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