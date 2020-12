JK羅琳筆下奇獸 現身倫敦自然史博物館

英國倫敦自然史博物館(Natural History Museum)重新開放,打造「神奇的怪獸,大自然的奧秘」(Fantastic Beasts. The Wonder of Nature)展覽。(美聯社)

英國倫敦自然史博物館 今天起除了展出獨角獸等大家耳熟能詳的神話動物外,民眾還能看到「哈利 波特」系列小說作者JK羅琳著作「怪獸與牠們的產地」中的玻璃獸和幻影猿。

受疫情影響而關閉好幾個月的自然史博物館(Natural History Museum)重新開放,並與英國廣播公司(BBC)和華納兄弟公司(Warner Bros)攜手打造「神奇的怪獸,大自然的奧秘」(Fantastic Beasts. The Wonder of Nature)展覽。

自然史博物館誓言要讓看展民眾一頭栽入「哈利波特」(Harry Potter)書迷所熟悉的魔法世界中,因此向神奇動物學領域的權威、奇獸飼育學家紐特.斯卡曼德(Newt Scamander)請教。

2001年出版的「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts)小說被改編成電影 ,由艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)飾演男主角紐特.斯卡曼德,而他在電影中穿的戲服也有展出。展期從12月9日開始,於明年8月結束。

自然史博物館文物保護主管柯尼希(Lorraine Cornish)表示,策展人研究JK羅琳(J.K. Rowling)創造的奇獸特色,並與他們自己的收藏品做比較。再從一長串的清單中,精挑細選出100多個標本展出。

展覽的第一個部分包含玻璃獸、兩腳蛇和幻影猿等書中提到的奇獸,另外還有噴火龍、獨角獸和美人魚。玻璃獸有著鴨嘴獸的外型,對於閃閃發光的東西愛不釋手。

兩腳蛇是一種長著羽毛和翅膀、有兩條腿的蛇形生物;幻影猿則是性情溫和的草食性動物,具有隱形的能力,並且能夠預測未來。

柯尼希說:「我認為這真的可以讓觀眾更加了解神奇的大自然世界。」