JK羅琳筆下奇獸 現身倫敦自然史博物館

英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）重新開放，打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。(美聯社)

英國倫敦自然史博物館 今天起除了展出獨角獸等大家耳熟能詳的神話動物外，民眾還能看到「哈利 波特」系列小說作者JK羅琳著作「怪獸與牠們的產地」中的玻璃獸和幻影猿。

受疫情影響而關閉好幾個月的自然史博物館（Natural History Museum）重新開放，並與英國廣播公司（BBC）和華納兄弟公司（Warner Bros）攜手打造「神奇的怪獸，大自然的奧秘」（Fantastic Beasts. The Wonder of Nature）展覽。

自然史博物館誓言要讓看展民眾一頭栽入「哈利波特」（Harry Potter）書迷所熟悉的魔法世界中，因此向神奇動物學領域的權威、奇獸飼育學家紐特．斯卡曼德（Newt Scamander）請教。

2001年出版的「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts）小說被改編成電影 ，由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演男主角紐特．斯卡曼德，而他在電影中穿的戲服也有展出。展期從12月9日開始，於明年8月結束。

自然史博物館文物保護主管柯尼希（Lorraine Cornish）表示，策展人研究JK羅琳（J.K. Rowling）創造的奇獸特色，並與他們自己的收藏品做比較。再從一長串的清單中，精挑細選出100多個標本展出。

展覽的第一個部分包含玻璃獸、兩腳蛇和幻影猿等書中提到的奇獸，另外還有噴火龍、獨角獸和美人魚。玻璃獸有著鴨嘴獸的外型，對於閃閃發光的東西愛不釋手。

兩腳蛇是一種長著羽毛和翅膀、有兩條腿的蛇形生物；幻影猿則是性情溫和的草食性動物，具有隱形的能力，並且能夠預測未來。

柯尼希說：「我認為這真的可以讓觀眾更加了解神奇的大自然世界。」