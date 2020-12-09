能源轉型玩假的？殼牌清潔能源高管大失所望掀離職潮

據傳因殼牌高層對石油事業轉型的心態不夠積極，清潔能源部門高管近來掀起離職潮。路透

倫敦金融時報（FT）報導，石油 巨頭荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）爆出清潔能源高管離職潮，因為公司內部對於轉向環保燃料的力道和步調產生分歧。

殼牌預定明年2月發表最新策略，說明該公司邁向淨零排放的規畫，卻在此時掀起主管離職潮，格外引人關注。知情人士透露，殼牌一些清潔能源部 門的高管力促公司更積極推動石油事業轉型，但高階管理層卻傾向維持目前的步調。

報導指出，主管殼牌太陽能、儲存和陸上風電事業的范格文（Marc van Gerven），在分散式能源部門任職的布雷德利（Eric Bradley），以及能源轉型策略團隊成員狄克森（Katherine Dixon），已在過去幾周內離職。

殼牌離岸風電副總裁波士曼（Dorine Bosman）將在幾周後離職；該公司清潔能源事業的多名高管，也準備在未來幾個月離開。

報導指出，這些辭職的高管，並非全都出於對改革步調的不滿；但知情人士指出，對於殼牌減少對石油與天然氣營收依賴的時程表，公司內部的歧見頗深。

一名消息人士說：「一些人已開始質疑，殼牌是否會做出任何改變，讓他們備感挫折的原因之一是，原本已見到改革的希望，但高階領導人卻缺乏徹底改變的心態。」

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）已表示，對生質燃料、太陽能等低碳事業的投資 「必須加快」；然而，他也說石油依然會是公司的主要收入來源，並將擴展天然氣事業，「未來幾十年，我們的上游事業將有一席之地」。

包括殼牌在內，歐洲許多石油公司正面臨投資人和環保人士的壓力，要求這些公司做出零排放的承諾；

殼牌這波離職潮，也凸顯公司在環保議題的內部壓力正在升高。知情人士說：「如果不大幅改革，我不知道公司如何能轉型；殼牌沒有這樣的企業文化，也缺乏足夠的靈活性來實現轉型。接下來如果有更多高管求去，我不會覺得意外。」