流浪狗深陷黑色瀝青 痛苦哀號…幸運撿回小命

幸運的是，當時剛好有民眾經過該地，並發現身處險境的狗，隨後連絡了救援人員，並花了兩個小時才用挖掘機將狗從橡膠中挖出來。(路透)

泰國 有隻流浪狗近日在工業園區附近走動時，意外陷入用來鋪設道路的橡膠瀝青中，幸好有民眾恰巧路過發現，才將流浪狗成功救出。

這隻流浪狗6日在泰國那空那育府（Nakhon Nayok）的一座工業園區附近徘徊時，不小心踩進一灘融化的橡膠瀝青中，牠被黏住後還跌了一跤，導致半身都陷入黏稠的有毒混合物中，所幸口鼻並未黏住仍能呼吸，牠也不斷發出哀號求救。

現年30歲的蘇帕查（Supatra Baisri）當時正好經過該地，並發現身處險境的流浪狗，蘇帕查表示當時根本過不去，不然也可能會陷入橡膠瀝青，也無法伸長棍子過去提供幫助。

最後，無計可施的蘇帕查連絡了救援人員，隨後花了兩個小時，才用挖掘機將流浪狗從瀝青中挖出來，附近一家工廠的工人還將牠浸泡在苯汽油中，以清除黏在狗身上的橡膠，同時還能防止牠的毛皮受到更嚴重的傷害。

據悉，事發工地的工人將用於修繕道路的多餘瀝青，傾倒在工地的一個筒倉旁，卻沒有考慮到附近有數十隻流浪狗徘徊的風險，差點釀成意外。獸醫也提醒人們處理廢棄物時，必須要更謹慎，否則會對動物造成極大傷害。

脫離險境後，獸醫們將牠取名為馬里（Mali），表示「如果沒有人找到馬里，牠可能會死」。蘇帕查在工業區旁經營一家小咖啡 廳，後來就領養了馬里，在他的照顧下，馬里也逐漸恢復健康。

泰國一隻流浪狗在工業區附近徘徊時，不小心踩進融化的橡膠瀝青，全身都陷進黏稠的工業原料中，有毒的混合物更覆蓋了牠的尾巴和脖子，所幸嘴巴仍能呼吸。(路透)

來源：聯合影音