普亭頭上動土！竊賊入侵俄「末日飛機」偷走通訊設備

伊爾-80型飛機為俄羅斯四架「末日飛機」之一，一旦爆發全面戰爭，俄羅斯總統普亭會登上這種飛機，從空中對軍隊下達命令，包括發動核武攻擊。(Mikhail Frolov)

俄羅斯 的「末日飛機」近日遭遇一起離奇竊案，幾名身分不明的竊賊趁著飛機進行維修時，撬開機艙潛入，並偷走機上的無線電裝置，當局已經展開調查。

俄羅斯國營媒體RIA Novosti報導，遭竊的伊爾-80型（Ilyushin Il-80）飛機4日停在俄國 西南城市塔甘羅格（Taganrog）時，於維修期間遭不明竊賊撬開貨艙門，盜走機上共計39件通訊設備，該設備含貴重金屬，包括重達數公斤的金和鉑，被認為是可能的犯罪動機。

據國際文傳電訊社（Interfax）引述，塔甘羅格斯基航空技術聯合公司（TANTK Beriev）負責改裝及維修「末日飛機」，事後向警方報案指出，檢查時發現飛機的貨艙艙門有被人打開的痕跡，所有設備在11月26日的最近一次檢查中均完好無損。

內政部發言人證實此事正在調查中，調查人員已從飛機內獲取指紋和鞋印，將用來追查竊賊身分。

伊爾-80型飛機為俄羅斯四架「末日飛機」之一，若爆發全面戰爭，俄國總統普亭 會登上這種飛機，從空中對軍隊下達命令，包括發動核武攻擊。該機除了駕駛艙外，機身兩側沒有設置窗戶。

伊爾-80型於1987年首飛，俄羅斯於2008年啟動升級計畫，目前至少有兩架飛機已完成更新，這次遭不明人士入侵盜竊的末日飛機，可能正進行系統方面的升級。