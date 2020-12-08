跟大文豪同名同姓！莎士比亞也來接種新冠疫苗

英國81歲的威廉、莎士比亞，8日在英國接種新冠疫苗。英國8日展開英國史上最大規模的疫苗接種計畫，也是新冠病毒今年初肆虐全球後，第一個展開施打新冠疫苗的西方國家。(路透)

英國 8日成為全球首個大規模接種經完整檢驗批准的新冠疫苗 國家，象徵抗疫新里程碑；90歲的瑪格麗特．基南(Margaret Keenan)成為全球第一個接種輝瑞疫苗的人，她稱這是「提前獲得的最棒生日禮物」；與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲莎士比亞(William Shakespeare)則是第二位接種者。

90歲奶奶搶頭香／欣喜：提前獲最棒生日禮物

根據英國國家健康服務(NHS)聲明，將在下周過91歲生日的基南8日上午施打兩劑輝瑞疫苗的第一劑，隨後她表示完全不緊張而且狀況很好，「很榮幸成為第一位施打新冠疫苗的人，這表示我這一年獨自度過多數日子之後，終於能期待和家人好友共度新年。」

護士梅伊．帕爾森(May Parsons)負責施打全球首劑輝瑞新冠疫苗，她表示很榮幸參與此計畫，「過去幾個月對於所有NHS工作人員都很辛苦，如今感覺像看到一絲希望。」

英國90歲的瑪格莉特．基南，8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。圖為基南打完疫苗後回到病房，接受醫務人員的祝福。(路透)

英國第二位施打輝瑞疫苗的人是81歲的莎士比亞，他不僅與英國大文豪莎士比亞同名同姓，英國小報還發現，他居住在英格蘭中部沃里克郡(Warwickshire)，這裡恰好也是英國偉大劇作家的家鄉。

社群開諧音玩笑／網友：禮讓這位456歲莎翁

華盛頓郵報(WP)報導，社群媒體 隨後湧現各種諧音玩笑並引述許多莎翁劇作；一名網友開玩笑道：「他們真的禮讓長者：這個人已經456歲了」；還有人將莎翁劇作「維洛那二紳士」(The Two Gentlemen of Verona)中的「維洛那」，改為音近似的「可羅納(冠狀)」(Corona)病毒。

另一名網友改寫莎士比亞悲劇「馬克白」(Macbeth)掙扎要刺殺國王時的知名台詞，變成「我眼前的是一根針嗎？」

雖然有部分民眾用莎翁另一名劇，形容這番反應不過是「無事生非」(Much Ado About Nothing)，但英國首相強生(Boris Johnson)表示，這是「英國抗疫向前邁進一大步」，他呼籲民眾莫害怕，未來數天將陸續接種疫苗；曾染疫的強生也說自己不在首波接種名單上。

William Shakespeare, 81, from Warwickshire in England was one of the first people to receive the newly approved COVID-19 vaccine outside a clinical trial https://t.co/gurWu2NaeS pic.twitter.com/fKLdUBYfNl — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

媒體報導，94歲的英國女王伊麗莎白二世和99歲夫婿菲力普親王將帶頭接種，加強民眾對疫苗的信心。

英國已下訂4000萬劑輝瑞疫苗，足供2000萬人施打，但目前僅拿到80萬劑；輝瑞疫苗需接種二劑並間隔至少三周，英國之後會有足夠新冠疫苗供國內第三波人口接種；英國也預訂700萬劑莫德納(Moderna)疫苗，並可望在未來數周批准緊急使用。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計跟進英國藥品及保健產品管理局(MHRA)，最快本周授權輝瑞疫苗緊急使用。

➤➤➤全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗