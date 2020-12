跟大文豪同名同姓！莎士比亞也來接種新冠疫苗

英國 8日成為全球首個大規模接種經完整檢驗批准的新冠疫苗 國家,象徵抗疫新里程碑;90歲的瑪格麗特.基南(Margaret Keenan)成為全球第一個接種輝瑞疫苗的人,她稱這是「提前獲得的最棒生日禮物」;與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲莎士比亞(William Shakespeare)則是第二位接種者。

根據英國國家健康服務(NHS)聲明,將在下周過91歲生日的基南8日上午施打兩劑輝瑞疫苗的第一劑,隨後她表示完全不緊張而且狀況很好,「很榮幸成為第一位施打新冠疫苗的人,這表示我這一年獨自度過多數日子之後,終於能期待和家人好友共度新年。」

護士梅伊.帕爾森(May Parsons)負責施打全球首劑輝瑞新冠疫苗,她表示很榮幸參與此計畫,「過去幾個月對於所有NHS工作人員都很辛苦,如今感覺像看到一絲希望。」

英國90歲的瑪格莉特.基南,8日成為英國第一位接受施打新冠疫苗的新冠病患。圖為基南打完疫苗後回到病房,接受醫務人員的祝福。(路透)

英國第二位施打輝瑞疫苗的人是81歲的莎士比亞,他不僅與英國大文豪莎士比亞同名同姓,英國小報還發現,他居住在英格蘭中部沃里克郡(Warwickshire),這裡恰好也是英國偉大劇作家的家鄉。

華盛頓郵報(WP)報導,社群媒體 隨後湧現各種諧音玩笑並引述許多莎翁劇作;一名網友開玩笑道:「他們真的禮讓長者:這個人已經456歲了」;還有人將莎翁劇作「維洛那二紳士」(The Two Gentlemen of Verona)中的「維洛那」,改為音近似的「可羅納(冠狀)」(Corona)病毒。

另一名網友改寫莎士比亞悲劇「馬克白」(Macbeth)掙扎要刺殺國王時的知名台詞,變成「我眼前的是一根針嗎?」

雖然有部分民眾用莎翁另一名劇,形容這番反應不過是「無事生非」(Much Ado About Nothing),但英國首相強生(Boris Johnson)表示,這是「英國抗疫向前邁進一大步」,他呼籲民眾莫害怕,未來數天將陸續接種疫苗;曾染疫的強生也說自己不在首波接種名單上。

William Shakespeare, 81, from Warwickshire in England was one of the first people to receive the newly approved COVID-19 vaccine outside a clinical trial https://t.co/gurWu2NaeS pic.twitter.com/fKLdUBYfNl