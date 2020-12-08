我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成都新冠確診20歲女一晚跑5攤 全城進「戰時狀態」

聖母峰又長高！中國尼泊爾宣布最新高度8848.86公尺

獲無國界新聞自由特別獎 黎智英拜託媒體多幫香港發聲

記者徐偉真／台北報導
黎智英獲得無國界記者組織今年首度頒發的特別獎，黎智英兒子黎崇恩代表父親領獎。(記者徐偉真/攝影)
黎智英獲得無國界記者組織今年首度頒發的特別獎，黎智英兒子黎崇恩代表父親領獎。(記者徐偉真/攝影)

無國界記者組織今天舉行新聞自由獎頒獎典禮，今年首度頒發特別獎，由香港壹傳媒集團主席黎智英獲得，由其子黎崇恩代表領獎；黎智英透過影片表達感謝，並說未來可能不會有來自香港的新聞，這讓他很擔憂，所以拜託其他媒體，要繼續報導香港，替他們發聲。

無國界記者組織今天舉行「2020無國界記者新聞自由獎」，共頒發勇氣獎、影響力獎、獨立獎及今年首次頒發的特別獎，共有7位記者和5個媒體或記者組織入圍，來自俄羅斯、巴西、菲律賓、印度和法國。

無國界記者組織從1992年開始，每年都會頒發記者新聞自由獎，典禮過去多在歐洲舉行，今年首度移師亞洲並在台北舉辦。

黎智英表示，無國界記者組織的活動很重要，不管是亞洲還是全世界，提醒大家開放、自由新聞的價值，現在中共利用國家安全法，打壓香港原本開放、自由的新聞環境，他們甚至不能示威抗議，民主派立法會議員也已集體請辭，這意味未來不會有來自香港的新聞，他擔心這樣一來香港會被世界遺忘。

黎智英說，他拜託媒體繼續報導香港，為香港發聲，讓世界了解香港的困境，知道他們如何受壓迫，他們很需要大家的支持，才能繼續在前線為維護自由世界的價值奮鬥，「你們的聲援是我們的救贖」。

黎崇恩表示，他代表父親及家人感謝無國界記者在父親73歲生日這天頒這個獎給他，香港這個小島上還有很多勇敢的人，雖然他們被關在監獄中，但政府無法控制他們。

今年勇氣獎由俄羅斯記者米拉西娜（Elena Milashina）獲得，她是莫斯科「新星周刊」的調查記者，專門報導車臣，經常成為人身攻擊的目標，面臨死亡威脅和內容審查，她報導的一則車臣政府對新冠肺炎危機管理不善的文章，今年4月從網站上被移除。

獨立獎由埃及記者阿塔拉（Lina Attalah）獲得，她因為她寫的報導多次受到訊問，過去發表關於總統兒子的調查文章後，去年住所遭襲擊，她今年被時代雜誌列為世界一百位最有影響力的人物之一。

影響力獎由阿富汗的Merman電台獲得，該團隊由15位婦女組成，是一個以促進阿富汗婦女事業為目標的電台，電台不僅以婦女參選公部門職位為目的，還提供針對女性的新聞訓練，儘管受到塔利班的威脅，國安部門也發出可能對記者攻擊的警告，但電台仍持續播送節目。

香港 俄羅斯 入圍

上一則

澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費

下一則

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

延伸閱讀

當年張學友都落選 Angelababy獲香港傑出青年

當年張學友都落選 Angelababy獲香港傑出青年
黑白集／民進黨挺香港？只為轉移反萊豬砲火

黑白集／民進黨挺香港？只為轉移反萊豬砲火
金山人語／北京鐵腕治港 香港已不是香港

金山人語／北京鐵腕治港 香港已不是香港
加強貼文審查管制 香港多個涉政治立場社團遭臉書封鎖

加強貼文審查管制 香港多個涉政治立場社團遭臉書封鎖

熱門新聞

來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
幾名英國下議院議員表示，有多達5,00億英鎊紙鈔不知去向，敦促央行展開調查。路透

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

2020-12-05 11:32
挪威央行副行長尼古拉森。（路透）

娶了中國妻子 挪威央行副行長未通過「安全審查」辭職

2020-12-04 23:43
羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神秘金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。(美聯社)

「神秘金屬柱」也現身歐洲這國家 表面布滿詭異圖案

2020-12-02 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗