南韓首爾變新冠戰區 日北海道、大阪求自衛隊支援醫療

日本大阪遊客上月30日經過著名地標通天閣附近的酒吧和餐廳。（美聯社）

南韓 、日本 近來疫情嚴峻。南韓衛生部長朴凌厚7日警告，首爾都會區已成「新冠肺炎 戰區」。中央防疫對策本部第一副本部長羅聖雄也說，南韓下周單日新確診恐超過900例。日本北海道和大阪皆為確保有足夠醫療人手應對嚴峻疫情，請求自衛隊派護理師支援。

韓聯社報導，南韓疾病管理廳7日通報，新增615例新冠肺炎確診，累計3萬8161例。南韓已連續一個月單日確診破百。

路透報導，青瓦台發言人鄭萬昊表示，總統文在寅下令政府動員所有可用資源追蹤感染史，並藉部署軍方和更多公職人力擴大採檢工作，且應延長採檢地點運作時間，及開設更多可以駕車出入的採檢機構。

日本北海道旭川市確診病例激增，還發生兩起醫院群聚感染，導致醫療人力不足。朝日新聞報導，旭川市7日上午召開對策本部會議，正式決定透過北海道政府，向自衛隊請求派遣約20名護理師與醫療人員協助防疫。

共同社報導，大阪府知事吉村洋文7日受訪時也說，為確保新冠肺炎醫療人力，他也有向防衛大臣岸信夫求援，希望自衛隊派護理師支援。吉村轉述稱，岸信夫回應，若是幾個人的話可以派去支援。

日本放送協會（NHK）報導，截至當地時間7日晚間，日本新增1506例確診、39例病故，累計確診超過16萬例，2398人病歿。