IKEA紙本目錄明年停刊 70年歷史畫終點

IKEA具有70年歷史的年度產品目錄，將在今年畫下句點。(路透)

瑞典 平價家具巨頭宜家家居（IKEA）表示，已決定停刊旗下經典的年度產品目錄，意味著這個具有70年歷史的紙本刊物，將在今年畫下句點；IKEA產品目錄是全球最大的年度出版物之一。

這項決定是IKEA推動數位化轉型的一環，原因是更多消費者轉向線上購物及找查資訊。截至8月底的12個月中，IKEA的線上銷售額較去年同期勁揚45％。

IKEA產品目錄於1951年首度出版，第一期封面是一張名為「MK Wing椅」的棕色單人沙發，首批目錄共出版28.5萬冊，於瑞典南部發行，相較下，今年出版的最後一期目錄，發行量高達4,000萬本。該目錄的人氣在2016年攀峰，當時IKEA向全球50多個市場的商店和家庭，發送超過2億冊目錄。

IKEA集團旗下Inter IKEA Systems常務董事格魯斯（Konrad Gruss）指出，消費者更愛瀏覽旗下的電商 、應用程式（App）和社群網站 ，產品目錄銷量已經下滑，凸顯紙本目錄的影響力日漸式微。

他說，停止出版產品目錄而省下的錢，將用於電商行銷或其他計畫。他也表示，IKEA也正致力於製作較小的出版物，其重心放在為消費者提供家居裝飾的靈感，明年在旗下各分店便可取得。