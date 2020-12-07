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諾貝爾獎傳統頒獎典禮因疫情取消 改分散各地頒發

中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導
今年諾貝爾獎將取消傳統頒獎典禮，圖為斯德哥爾摩市政廳5日亮燈紀念今年物理獎對黑洞的研究發現。(美聯社)
今年諾貝爾獎將取消傳統頒獎典禮，圖為斯德哥爾摩市政廳5日亮燈紀念今年物理獎對黑洞的研究發現。(美聯社)

為配合全球新冠肺炎疫情導致國際旅行受限，今年諾貝爾獎將取消傳統頒獎典禮，改在本周內於得獎者各別所在地頒發，最後再以一場小型線上典禮播放獲獎者致詞影片作結。

法新社報導，今年諾貝爾獎6個獎項的得主10月揭曉時，宣布方式幾乎和以往相同，僅到場的記者較少。但受到2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情影響，今年所有得獎者都不會來到瑞典或挪威親自領取證書和勳章。

傳統上諾貝爾獎頒獎典禮每年12月10日舉行，這天是創辦人瑞典企業家暨發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世的紀念日。當天除了在瑞典首都斯德哥爾摩舉行盛大典禮，在挪威首都奧斯陸也有一場典禮頒發備受尊崇的和平獎。

自二戰以來，斯德哥爾摩的典禮從未取消；奧斯陸的典禮則曾在1976年因得獎人延到隔年宣布而取消。

今年諾貝爾獎首位領獎人是法國籍化學獎得主夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier），她將出席今晚於德國柏林舉行的一場典禮接受瑞典大使頒獎。和她一同獲獎的美國科學家道納（Jennifer Doudna），則將在明天於加州柏克萊（Berkeley）舉行的一場典禮中受獎。

在美國加州還會頒發3座獎，分別是明天在帕羅奧圖（Palo Alto）頒給2位經濟學獎得主米格羅姆（Paul Milgrom）和威爾森（Robert Wilson）；以及9日在洛杉磯頒給物理學獎得主吉茲（Andrea Ghez）。

另2位物理學獎共同得主潘羅斯（Roger Penrose）和根策爾（Reinhard Genzel），則將在明天分別於英國倫敦和德國慕尼黑領獎。醫學獎得主阿特爾（Harvey Alter）和萊斯（Charles Rice），也將分別在華盛頓和紐約的瑞典使領館領獎。

至於住在加拿大的英國籍醫學獎共同得主賀頓（Michael Houghton），和榮獲文學獎的紐約詩人葛綠珂（Louise Gluck），則將分別在家中受獎。

最後，榮獲今年和平獎的世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP），將在10日由署長畢斯利（David Beasley）代表出席在義大利羅馬舉行的領獎典禮，典禮將透過網路直播。

傳統上在斯德哥爾摩的頒獎典禮結束後，會有一場豪華的王室宴會。今年則將在10日於斯德哥爾摩市府舉行一場沒有現場觀眾的直播典禮，內容包括一場演奏會和播放各地頒獎影片。

諾貝爾獎 瑞典 加州

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