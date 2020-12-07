日本最大廣告公司電通 擬裁海外員工6000名

日本最大的廣告公司電通集團今天宣布，到2021年底前，海外員工將裁員6000人，占海外員工總數12.5%。歐新社

日本最大的廣告公司電通集團今天宣布，到2021年底前，海外員工將裁員 6000人，占海外員工總數12.5%。主要是因為2019冠狀病毒疾病全球大流行，許多企業縮減廣告費。

電通（Dentsu）宣布在2021年底前將裁減從事海外事業的員工約6000人，主要是因受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 影響，經濟停滯，企業縮減廣告費，各地廣告事業低迷。電通海外事業員工約4萬7000人。

電通今天也公布，截至2020年12月底的財年最終損益（國際會計準則）可能虧損237億日圓（約2.25億美元 ，上一年虧損808億日圓）。因裁員等海外事業結構改革的費用估計需編列約561億日圓。

為削減成本，電通要裁撤海外子公司，統一成主要的6個品牌，將整併的子公司名單之後會公布。

電通的收益預估比上一年減少11%，為9287億日圓，營業損益預估將虧損114億日圓（上一年虧損33億日圓）。

受新型冠狀病毒疫情影響，企業在報章雜誌登廣告的生意大減。電通估計，到2021年12月底前，電通進行結構改革的費用總共需876億日圓。

國內事業方面，電通已針對40歲以上員工實施提早退休的措施。至於國內事業是否裁員，電通表示，「正在研議中，可能性包括在內」。