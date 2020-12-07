以「妻」為重 歐洲時尚電商龍頭共同CEO宣布明年辭職

Zalando共同執行長利特表示，為了他妻子的職涯抱負，他將在明年5月辭職下台。 路透

歐洲最大時尚電商 網站Zalando共同執行長利特（Rubin Ritter）宣布，他計畫在明年5月年度股東會時辭職下台，理由是：為了妻子的職涯抱負。

利特從2010年開始擔任Zalando的共同執行長，他在6日發表的聲明中表示：「這項決定經過我多個月的深思熟慮。在Zalando的這11年多的美好歲月裡，我一直把公司視為最優先，但現在我認為，給人生新方向的時候到了。」

「我想花更多時間陪伴家人。我和妻子都同意，未來幾年她的職涯抱負應該列為最優先。」

利特表示，他計劃辭職，是為了追尋「Zalando以外的新的興趣」，根據合約他原本的任期應該到2023年11月。

利特離開後，Zalando另外兩名共同執行長甘茲（Robert Gentz）和許耐德（David Schneider）將繼續領導公司。

甘茲說：「魯賓（指利特）對Zalando的影響怎麼形容都不為過。我們會非常想念這位軍師和領導人。」

許耐德說：「魯賓一直是公司裡很多人的典範。我們欠他太多，無論是做為商業夥伴或是朋友。我很確定他會繼續與Zalando保持密切聯繫。」

甘茲、許耐德和利特三人從2010年開始一同領導公司。這家以柏林為總部的新創公司如今已成為歐洲的時尚電商龍頭，在17個市場有3,500萬名活躍用戶。

Zalando第3季營收 寫下18.5億歐元（22.4億美元 ）紀錄，並上修全年財測，主要是因為獲利成長強勁。