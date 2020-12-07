20年歷經14次流產 47歲女贏得試管嬰兒療程產女

英國47歲女性（圖左）跟49歲丈夫（圖中）近20年嘗試生下寶寶，共歷經14次流產，終於在去年產下女兒。圖／取自dailymail

英國 47歲女性絲柯琳（Jo Scollen）跟49歲丈夫傑森（Jason）近20年嘗試生下寶寶，無奈腹中胎兒從沒存活超過14周，絲柯琳共歷經14次流產。他們前年參加一項在臉書上舉辦的競賽贏得免費「試管嬰兒療程」，最後成功生下一個健康的女嬰。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，夫妻倆6年前曾做過1次試管嬰兒，宣告失敗後他們幾乎放棄生子，直到前年看見雜誌舉辦「試管嬰兒免費療程大獎」的競賽，才抱著「姑且一試」的心態參賽。

絲柯琳說自己跟傑森22年前在倫敦 相識，2年後渴望共組家庭的兩人開始嘗試生子，絲柯琳成功在同一年懷孕，但胚胎7周大時胎死腹中。絲柯琳想起第一次流產直言「太可怕了，當時我們失去對未來的希望，內心世界分崩離析。」爾後絲柯琳又經歷多次流產，但醫生始終找不出原因。

11年前夫妻倆變賣家產搬到西班牙展開新生活，希望在異地能減輕經濟壓力並簡化生活。絲柯琳在西班牙就診時發現自己患有凝血障礙以及類似慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome）的免疫系統問題，可能是導致她多次流產的原因。

絲柯琳說獲悉自己贏得試管嬰兒免費療程大獎時還不敢置信，打電話給主辦單位「確認不是詐騙 」。夫妻倆兩次往返賽普勒斯（Cyprus）接受試管嬰兒療程，終於在去年成功懷孕，期間絲柯琳持續接受靜脈脂肪乳療法，通過靜脈滴注給藥，還得注射類固醇及肝素。另有一名產程教練幫絲柯琳透過冥想及催眠等途徑，讓絲柯琳獲得心靈平靜。

絲柯琳透露她跟傑森到生產最後一刻仍戰戰兢兢，即使把女兒帶回家時，她會一直檢查女兒是否真的在那兒，因為「一切都很不真實！」

絲柯琳說女兒現在已經13個月大，感恩自己能產下「如奇蹟般的女兒」，也感謝傑森在她每次流產時，「要照應潰堤的太太，也要處理自己的悲傷。」夫妻倆未來計畫再領養一個小孩。