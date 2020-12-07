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澳洲野火肆虐 逾6萬無尾熊喪命受傷或流離失所

中央社 / 雪梨7日綜合外電報導
澳洲在今年年初才擺脫有紀錄以來最嚴重野火。圖為火災中脫水和受傷的無尾熊去年十一月在澳洲新南威爾斯省麥格理無尾熊醫院接受治療。圖╱GettyImages
澳洲在今年年初才擺脫有紀錄以來最嚴重野火。圖為火災中脫水和受傷的無尾熊去年十一月在澳洲新南威爾斯省麥格理無尾熊醫院接受治療。圖╱GettyImages

澳洲2019至2020年間夏天野火肆虐，世界自然基金會（WWF）估計，超過6萬隻無尾熊在大火中喪命、受傷或流離失所，對於一個已經陷入危機的物種來說，這是令人極為不安的數字。

除此之外，森林大火在澳洲奪走33條人命，燒毀2400萬公頃土地，總理莫里森（Scott Morrison）將這場災難稱作是澳洲的「黑色夏天」。

世界自然基金會研究顯示，有近30億隻澳洲本土動物受到這場大火衝擊。

在這場森林大火前，整地供農業使用，加上都市發展、採礦與伐林等，都已使無尾熊棲息地遭到大肆破壞。

無尾熊專家小組2016年發布報告說，澳洲無尾熊數量落在32萬9000隻，但自那時起，澳洲年年發生森林大火，導致無尾熊數量進一步下滑。

世界自然基金會澳洲分會執行長歐高曼（DermotO'Gorman）在報告中說：「對於一個在澳洲東部已瀕臨滅絕的物種來說，這（6萬）是驚人的數字。我們承受不起無尾熊在我們眼皮底下喪命。」

世界自然基金會說，對無尾熊來說，澳洲南部的坎加魯島（Kangaroo Island）是災情最嚴重的地區，約有4萬隻受到野火衝擊。在維多利亞州和新南威爾斯州也有近1.1萬和8000隻無尾熊受到影響。

歷經一年的調查顯示，新南威爾斯州的無尾熊可能在2050年前絕種，除非政府立即介入，保護牠們和牠們的棲地。

世界自然基金會的目標是在2050年前，讓澳洲東部的無尾熊數量增加一倍。這項計畫包括嘗試以無人機散播尤加利樹種子，為無尾熊提供食物和庇護所，並建立一項基金，鼓勵土地持有人為無尾熊打造避風港。

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