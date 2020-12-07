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歐盟若不讓步 強生準備退出貿易談判

編譯陳韋廷／即時報導
太陽報7日報導稱，英相強生準備退出與歐盟的貿易談判。 路透
太陽報7日報導稱，英相強生準備退出與歐盟的貿易談判。 路透

英國《太陽報》 7日報導，英相強生準備退出與布魯塞爾的貿易談判，除非歐盟在他們的「過份」要求上讓步，之後強生可能會宣布英國繼續推進無協議脫歐，徹底與歐盟分離。

報導中指出，強生今天將告訴歐盟絕不贊成法國在最後一刻提出的要求 。此外，強生最快可能在8日晚間首次就相關議題發表全國演說。

經過4年5個月又14天的談判，一位接近英相強生的消息人士說：「這真的是個讓談判結束的事情。若周一比賽結束前沒有任何進展，至少會有一個問題，就是它是否值得繼續下去。我們不會屈服於阻止我們拿回英國人生活規則控制權的歐盟要求，就是這麼簡單。」

【中央社/倫敦/布魯塞爾7日綜合外電報導】

英國「太陽報」今天報導，除非歐洲聯盟（EU）在提出的要求上做出讓步，否則英國首相強生準備退出脫歐後與歐盟間貿易協議的談判。

法新社報導，歐盟首席談判代表巴尼耶（MichelBarnier）和英國首席代表佛羅斯特（David Frost）昨天在布魯塞爾協商到深夜，兩人與各自團隊今天將繼續談判；下午歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則將和英相強生（Boris Johnson）通話。

路透社報導，一名歐盟高階外交官透露，巴尼耶今天告訴歐盟各國駐布魯塞爾特使，與英國達成新貿易協議的展望「偏向悲觀」；雙方在漁權、公平貿易規則和貿易協議管理執行機制等三項最棘手議題，歧見仍未化解。

據「太陽報」（The Sun）說法，強生「今天將告訴歐盟，他不會改弦易轍；他承諾會堅定反對法國在最後一刻提出的英國脫歐要求」。

報導指出：「（唐寧街）10號表示，如果歐盟拒絕在他們『相當過分』的要求上讓步，首相將喊停（談判）。」

歐盟 英國 貿易協議

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