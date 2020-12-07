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談不攏！傳歐盟談判代表對貿易協議「相當悲觀」

編譯陳韋廷／即時報導
巴尼耶對於跟英國達成一項新貿易協議感到悲觀，圖為他3月跟英國談判代表佛洛斯特（右）在布魯塞爾會晤展開談判畫面。路透
巴尼耶對於跟英國達成一項新貿易協議感到悲觀，圖為他3月跟英國談判代表佛洛斯特（右）在布魯塞爾會晤展開談判畫面。路透

路透援引一位資深外交官談話報導，歐盟負責脫歐事務的首席談判代表巴尼耶7日上午向前往布魯塞爾的各國特使表示，歐盟與英國的貿易談判尚未達成協議。巴尼耶並對於達成協議的前景感到「相當悲觀」。

這位參加閉門簡報的外交官說，巴尼耶表示，談判中三個最有爭議的議題尚未獲得解決。

英國和歐盟力圖在7日晚上以前敲定最終協議，但雙方迄今在漁權、競爭規則及爭端解決機制上仍無法達成共識。

【中央社／布魯塞爾7日綜合外電報導】

路透社報導，歐洲聯盟外交官透露，歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶今天在閉門簡報會上告訴各成員國駐布魯塞爾特使，歐盟與英國達成新貿易協議的展望「偏向悲觀」。

巴尼耶（Michel Barnier）和英國談判代表佛羅斯特（David Frost）昨天在布魯塞爾協商到深夜，兩人與各自團隊今天將繼續談判。下午歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）則將和英國首相強生（Boris Johnson）通話。

一位參與簡報會的歐盟高階外交官透露，巴尼耶告訴現場人士，造成談判長久無法達成共識的最棘手三項議題，雙方歧見仍未化解，而現在球在強生手上。

儘管歐盟和英國已就許多事項達成協議，但在漁權、公平貿易規則和貿易協議管理執行機制等議題，雙方仍僵持不下。

歐盟 英國 貿易協議

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