英歐談不攏 傳歐盟悲觀、強生準備好退出談判

太陽報7日報導稱，英相強生準備退出與歐盟的貿易談判。（路透）

路透援引一位資深外交官談話報導，歐盟 負責脫歐 事務的首席談判代表巴尼耶7日上午向前往布魯塞爾的各國特使表示，歐盟與英國 的貿易談判尚未達成協議。巴尼耶並對於達成協議的前景感到「相當悲觀」。

這位參加閉門簡報的外交官說，巴尼耶表示，談判中三個最有爭議的議題尚未獲得解決。

英國和歐盟力圖在7日晚上以前敲定最終協議，但雙方迄今在漁權、競爭規則及爭端解決機制上仍無法達成共識。

英國太陽報則報導，英相強生準備退出與布魯塞爾的貿易談判，除非歐盟在他們的「過分」要求上讓步，之後強生可能會宣布英國繼續推進無協議脫歐，徹底與歐盟分離。

報導中指出，強生今天將告訴歐盟絕不贊成法國在最後一刻提出的要求 。此外，強生最快可能在8日晚間首次就相關議題發表全國演說。

經過4年5個月又14天的談判，一位接近英相強生的消息人士說：「這真的是個讓談判結束的事情。若周一比賽結束前沒有任何進展，至少會有一個問題，就是它是否值得繼續下去。我們不會屈服於阻止我們拿回英國人生活規則控制權的歐盟要求，就是這麼簡單。」