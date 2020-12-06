非新冠…140多人眼睛灼熱狂吐 印度出現神祕疾病

印度南部安德拉省周末傳出不明疾病，多人因為眼睛灼熱、嘔吐住院。（取材自The Indian Express）

印度 南部安德拉省周末傳出不明疾病，140多人因為眼睛灼熱、嘔吐住院，對2019冠狀病毒疾病採檢皆呈陰性，官員正在調查這起神祕疾病，已排除是水源與空氣汙染 引起。

英國廣播公司（BBC）報導，事發在安德拉省（Andhra Pradesh）埃盧魯（Eluru），醫師說，患者症狀很廣泛，包括嘔吐、癲癇、失去意識等。

由於印度仍在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，當地媒體報導，這些患者已完成COVID-19檢測 ，所有人都呈陰性反應。

埃盧魯政府醫院（Eluru Government Hospital）已空出許多病床，以備不時之需。醫師告訴「印度快報（The Indian Express）：「身體感到不適的人，尤其是兒童，在主訴眼睛灼熱後突然開始嘔吐。其中有些人暈倒或是癲癇發作。」

許多人送醫治療後康復，很快就出院。

安德拉省衛生部長錫利瓦斯（Alla Kali Krishna Srinivas）表示，患者的血液樣本沒有驗出病毒感染證據。他說：「官員視察有人身體不適的疫區後，已排除起因是水汙染或空氣汙染。這是某種神祕疾病，只有實驗室分析能查出結果。」

不過，反對黨德拉古迪撒黨（Telugu Desam Party ）堅稱這起不明疾病是由汙染引起，已呼籲展開調查。