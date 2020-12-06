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最後努力！英國與歐盟重啟談判 談成機率五五波

季晶晶
英國首席脫歐談判代表佛羅斯特(右)6日抵達位於布魯塞爾的歐盟執委會，與歐盟首席談判代表巴尼耶會晤。(歐新社)
英國首席脫歐談判代表佛羅斯特(右)6日抵達位於布魯塞爾的歐盟執委會，與歐盟首席談判代表巴尼耶會晤。(歐新社)

編譯季晶晶／綜合外電英國脫歐貿易協議談判在布魯塞爾重啟，為克服歧見做最後的努力，跡象顯示，達成協議的重大阻礙之一有望獲得解決，但另一項關鍵癥結仍然存在。英國和歐盟力圖在周一晚間之前敲定最終協議，來自雙方的兩位知情人士透露，針對一直以來阻礙協議的英國水域捕漁權問題，有可能達成政治妥協。英國環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）周日稍早表示，英國準備提議「數年」的過渡期，讓歐盟漁民可進入英國水域作業；英國提3年，但歐盟要求10年。如果談成，餘下的將剩下公平競爭環境的問題。歐盟希望在補貼、勞工權利和環境標準等規定方面約束英國政府，確保英國企業如果免關稅和免配額限制加入歐洲單一市場，與歐陸對手競爭時，不致享有不公平優勢。但英國以主權為由，不願意受限於歐盟規定未來會有的變動。愛爾蘭總理（Micheal Martin）指很難說雙方談不談得成：「我的直覺是一半一半，我不認為可以過度樂觀看待能達成協議。」英鎊在亞洲盤交易時段下跌，跌幅領先10國集團（G-10）。因預期能達成協議而在周五攀升至逾兩年半高點的英鎊兌美元匯價，一度下跌0.6%，雪梨時間8時30分報價不到1.34美元。英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩將於周一晚間通電話，雙方希望屆時能確認已商定協議，或承認不可能達成。不論有無協議，英國都將於12月31日離開歐洲單一市場和關稅同盟。由於任何協議都必須經過歐盟和英國議會的批准，所以在那之前談成，才來得及實施。協商進展緩慢，一位歐盟官員警告，24小時內談成的期望不高。歐盟已經表示，下周四揭幕的歐盟27國領導人峰會已經成為實質截止日期。

英國 歐盟 美元

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