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英媒：女王夫婦接種新冠疫苗後可能對外公布

中央社 倫敦6日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世夫婦在接種完新冠疫苗後，可能會對外「公布」。美聯社
英國女王伊麗莎白二世夫婦在接種完新冠疫苗後，可能會對外「公布」。美聯社

英國泰晤士報（Times）引述未具名王室助理報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）夫婦在接種完新冠疫苗後，可能會對外「公布」。

英國2日批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，年長者被政府列為優先施打對象，94歲的女王和99歲的丈夫菲立普親王（Prince Philip）可能在第一波接種名單之中。

女王在英國社會擁有崇高的地位，她公開表達支持接種疫苗可以傳達強力的訊息，對抗充斥網路的反疫苗不實訊息。

新冠肺炎已經在英國奪走超過6萬條人命，造成170多萬人感染。

英國王室也未能躲過這波疫情，王儲查爾斯（Prince Charles）和長子威廉王子（Prince William）今年稍早病毒檢測呈陽性。

根據英國公布的疫苗接種優先名單，護理之家的年長者和照護者將優先接種疫苗，其次是80歲以上年長者和一線醫護人員。

泰晤士報報導，1957年，英國女王和當時分別只有8歲和6歲的王儲查爾斯和安妮公主（Princess Anne）在接種小兒麻痺疫苗後，也對外公布，以降低外界對新疫苗可能會引發副作用的疑慮。

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