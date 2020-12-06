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第2波疫情肆虐 歐洲央行料推出更多振興措施

中央社 / 法蘭克福5日綜合外電報導
歐洲經濟受創仍要對付第2波2019冠狀病毒疾病疫情，歐洲央行（ECB）10日召開今年最後一次會議時，預料將在歐元區推出更多振興方案。圖為歐洲央行總裁拉加德。 歐新社
歐洲經濟受創仍要對付第2波2019冠狀病毒疾病疫情，歐洲央行（ECB）10日召開今年最後一次會議時，預料將在歐元區推出更多振興方案。圖為歐洲央行總裁拉加德。 歐新社

歐洲經濟受創仍要對付第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，歐洲央行（ECB）10日召開今年最後一次會議時，預料將在歐元區推出更多振興方案。

法新社報導，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）10月時幾乎就已經承諾，更多援助已在半路上，說總部位在德國法蘭克福的這座機構將於12月「重新調整」手上工具。

歐洲央行也將公布新的經濟預測。鑒於冠狀病毒確診案例激增，迫使歐洲各地再度封城，歐洲央行很可能下修經濟預測；然而，疫苗可能於明年起大規模接種的前景，推升了更遠期的經濟展望。

分析師普遍預料歐洲央行管理委員會將額外挹注5000億歐元至規模1.35兆歐元的「因應疫情大流行緊急採購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP），並將購債期限從目前訂定的2021年6月再往後延。

這個計畫旨在維持低廉的借貸成本，鼓勵支出與投資，並推升經濟成長。

歐洲央行也可能會依據「定向長期再融資操作」（TLTROs）計畫，向銀行提供更多超優惠利率貸款，以換取銀行向更廣泛客戶提供借貸，刺激經濟。

歐洲央行幾乎可以肯定會將利率維持在歷史低點，但可能上調疫情大流行之前的每月200億歐元資產購買規模。

央行 疫情 利率

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